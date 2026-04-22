北朝鮮が中国、ロシアとの国境交通網を同時に復元・拡張し、三国による経済連携が新たな段階に入りつつある。単なる物流の正常化にとどまらず、国際制裁下で「大陸型ネットワーク」の構築を狙う戦略的な動きとの見方が強まっている。

米国の北朝鮮専門メディアであるNK Newsは21日（現地時間）、中国と北朝鮮を結ぶ鉄道区間で試験運行が確認されたと報じた。中国の動画共有アプリDouyinに投稿された映像には、吉林省の集安と北朝鮮・満浦、図們と南陽を結ぶ路線で機関車が国境を行き来する様子が映っているという。

今回の運行は客車や貨車を伴わず、正式な運行再開というより技術点検の性格が強いとみられる。ただ、2020年1月の新型コロナウイルス対策による国境封鎖以降、約6年ぶりに確認された実質的な復元の動きであり、象徴的な意味合いは小さくない。すでに北京―平壌間の国際列車も限定的に再開されており、朝中間の鉄道網は段階的な正常化局面に入りつつある。

こうした動きは単なる交通回復ではなく、「制裁対応型の物流回廊」構築の兆候と見ることができる。集安―満浦（約11.1キロ）、図們―南陽（約3.4キロ）の両区間はいずれも短距離ながら、国境地帯における資源や工業製品の移動において中核的役割を担ってきた。とりわけ貨物輸送の比重が高い図們ルートの再開は、鉱物資源やエネルギー、軽工業品の往来拡大に直結する可能性がある。

一方、ロシアとの接続強化も進む。北朝鮮とロシアを結ぶ豆満江の自動車橋は6月19日の完成が予定されており、これにより従来の鉄道中心の物流網が道路にも広がる見通しだ。在北朝鮮ロシア大使館は橋梁の接続式の様子を公開し、事業の進展を対外的に示した。

この橋梁事業は、2024年に平壌で行われた金正恩総書記とプーチン大統領による首脳会談での合意に基づくもので、当初計画より完成時期が前倒しされた点も注目される。1日最大で車両約300台、人員約2800人の通行が見込まれており、北朝鮮とロシアの往来は量的にも拡大する見通しだ。

軍事・外交への波及も見逃せない。鉄道や道路網は単なる物流手段にとどまらず、軍需物資の輸送や戦略資産の展開にも利用可能だ。近年の北朝鮮とロシアの軍事協力の深化と相まって、こうしたインフラが有事における後方支援能力を底上げする基盤となる可能性も指摘されている。