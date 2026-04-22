TOMORROW X TOGETHER、「合算アルバム」1位 自身通算14作目＆獲得数は“歴代1位タイ”【オリコンランキング】
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』が、22日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間23.7万PT（237,407PT）を記録。1位を獲得した。
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
合算アルバム1位獲得は自身通算14作目。「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録は、SEVENTEENに並び歴代1位タイ【※1】となった。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※2】を達成した。
【※1】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録
1位：SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER （14作）、3位：ENHYPEN（10作）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、4月17日・18日に約7年ぶりに完全体での東京公演を開催したBTSの『ARIRANG』が、週間2.8万PT（28,042PT）を記録して5週連続TOP3入り。累積ポイントは75.5万PT（755,246PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞
【ライブ写真】タイトル曲「Stick With You」をパフォーマンスしたTXT
合算アルバム1位獲得は自身通算14作目。「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録は、SEVENTEENに並び歴代1位タイ【※1】となった。
【※1】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録
1位：SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER （14作）、3位：ENHYPEN（10作）
【※2】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
そのほか3位には、4月17日・18日に約7年ぶりに完全体での東京公演を開催したBTSの『ARIRANG』が、週間2.8万PT（28,042PT）を記録して5週連続TOP3入り。累積ポイントは75.5万PT（755,246PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間:2026年4月13日〜19日）＞