【オリコン】M!LK快進撃続く 「爆裂愛してる」2週連続1位＆2曲同時TOP3 MISIAのコナン主題歌が急伸【ストリーミング上位動向】
M!LKの「爆裂愛してる」（週間再生数759.2万回／前週比7.5％減）が26/4/27付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年4月13日〜19日）で2週連続・通算3回目の1位を獲得した。TOP3入りは9週連続、TOP5入りは初登場から10週連続でキープ。累積再生数を8564.1万回に伸ばした。
【グラフ】ミセス独走 “復活”ジャスティン・ビーバーが浮上【総再生数ランキング】
快進撃が続くM!LKは、当週も2曲同時TOP3を達成した。2週連続3位の「好きすぎて滅！」（週間再生数698.0万回／前週比5.8％減）は登場25週目で通算21回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億8229.7万回に伸ばした。
2位（前週2位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数707.5万回／前週比5.1％減）は、25/9/29付の初登場から31週連続（24週連続1位を含む）でTOP5入りを堅持。累積再生数を4億6226.9万回に伸ばした。
4位にはMrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」（4月13日配信開始）が初登場した。同曲は3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として放送中。ミセス初の朝ドラ主題歌の週間再生数は656.6万回を記録した。
Mrs. GREEN APPLEは同曲を含め、3曲同時TOP10入りとなった。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数586.9万回／前週比4.6％減）は1/26付の初登場から14週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億2304.7億回となった。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数547.4万回／前週比2.8％減）は、2024年4月11日の配信開始から2年が経過してなお、TOP10をキープ。自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を104週に塗り替え、累積再生数を9億4337.0万回に伸ばした。
5位（前週4位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数619.8万回／前週比10.8％減）は、14週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1019.0万回となった。
8位にはBTSの弟分グループ・TOMORROW X TOGETHERの「Stick With You」（4月13日配信開始）が初登場。同日付の週間アルバムランキングで初週23.0万枚を売り上げて初登場1位を獲得した8thミニアルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲の同曲は、週間再生数538.1万回を記録した。
BTSは当週も、3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』収録の新曲2曲が同時TOP10入りした。9位（前週7位）の「2.0」（週間再生数502.5万回／前週比11.7％減）は登場5週目で2週連続TOP10入り。累積再生数は1797.1万回となった。10位（前週6位）は、4/6付〜4/13付で2週連続1位を獲得した「SWIM」（週間再生数498.9万回／前週比14.4％減）。登場2週目から4週連続TOP10をキープし、累積再生数を3297.9万回に伸ばした。
このほか、MISIAの「ラストダンスあなたと」（4月10日配信開始）の週間再生数が前週比2.6倍の371.1万回に急増（累積513.5万回）し、前週115位→16位に99ランクのジャンプアップを果たした。4月10日に公開された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌は、HIDE（GRe4N BOYZ）が楽曲提供。圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感が大胆に表現されている。
■Mrs. GREEN APPLE不動の首位 “復活”ジャスティン・ビーバー浮上
アーティスト別TOP500週間総再生数はMrs. GREEN APPLEが不動の1位。当週は、4月13日に前出の新曲「風と町」をリリース、18・19日には自身初の国立競技場公演を開催した。ランクイン数は30曲（前週比＋1）、総再生数は6379.8万回（前週比9.4％増）と1割近く増加し、再び6000万回台に乗せた。
週間総再生数1位〜5位までの順位は前週と変動はなかった。2位は4月17・18日に約7年ぶりの日本公演を東京ドームで開催したBTS。総再生数は3854.3万回（前週比2.5％減）と微減したものの、東京ドーム公演で披露した「FAKE LOVE」が新たにランクイン。ランクイン数は19曲（前週比＋1）となった。
3位のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3475.0万回（前週比9.3％減）。4位のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3461.8万回（前週比2.3％減）、5位の米津玄師はランクイン数15曲（前週比±0）、総再生数は2220.6万回（前週比3.8％減）だった。
17位（前週30位圏外）にはTOMORROW X TOGETHERが浮上。週間8位に初登場した「Stick With You」を筆頭に、ミニアルバム収録の5曲が初ランクインし、総再生数は827.7万回を記録した。
29位（前週30位圏外）には、米最大級の音楽フェステバル『コーチェラ2026』のステージで「完全復活」と世界的に大きな話題を集めたジャスティン・ビーバーがランクインした。話題は日本にも波及し、コーチェラでパフォーマンスした2012年リリース曲「Beauty and a Beat（feat. Nicki Minaj）」をはじめ、「Baby（feat. Ludacris）」「Sorry」など計6曲がランクイン。総再生数は503.7万回を記録した。
■Official髭男dismメジャーデビュー曲「ノーダウト」累積4億回突破
Official髭男dism「ノーダウト」（2018年4月11日配信開始）の累積再生数が4億102.8万回に達した。累積再生数4億回突破は「Pretender」「I LOVE…」「Subtitle」「Cry Baby」「ミックスナッツ」「115万キロのフィルム」「宿命」「イエスタデイ」（達成順）に次ぎ、通算9作目となった。
ヒゲダンのメジャーデビューシングルでもある本作は、2018年4月期放送のフジテレビ系月9ドラマ『コンフィデンスマンJP』の主題歌として書き下ろし。当時インディーズのアーティストが月9ドラマの主題歌を担当するのは史上初とあり、大きな話題を集めた。
■Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」 通算14作目の累積3億回突破
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」（2025年4月5日配信開始）の累積再生数が3億237.6万回に達した。累積再生数3億回突破は通算14作目となり、自身が持つ歴代1位記録の「アーティスト別3億回再生突破作品数」を塗り替えた。
本作は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールオープニングテーマとして書き下ろし。週間ストリーミングランキングでは登場2週目の25/4/21付で初の1位を獲得。4週連続を含む通算8週で1位となった。
Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破作品は達成順に、「青と夏」「インフェルノ」「ダンスホール」「点描の唄（feat.井上苑子）」「ケセラセラ」「Soranji」「僕のこと」「ライラック」「Magic」「ロマンチシズム」「ブルーアンビエンス（feat.asmi）」「ダーリン」「StaRt」「クスシキ」の14曲。
■アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」自身初の累積2億回超え
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」（2025年7月2日配信開始）の累積再生数が2億175.0万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
同曲は、2025年7月期にMBS・TBS系で放送されたアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマ。アイナ・ジ・エンド自身が作詞作曲を手がけた。
■米津玄師，宇多田ヒカル「JANE DOE」累積2億回突破
米津玄師と宇多田ヒカルのデュエット曲「JANE DOE」（2025年9月22日配信開始）の累積再生数が2億7.2万回に達した。
同曲は、2025年9月19日公開の大ヒットアニメーション映画『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』のエンディングテーマ。同映画の主題歌となった米津玄師「IRIS OUT」が週間ストリーミングランキングで連続1位を獲得中の25/10/6付〜25/12/15付で2位となり、「チェンソーマン レゼ篇」曲が11週連続で1・2位を独占するヒットとなったことでも話題を集めた。
■Mr.Children「しるし」 通算5作目の累積1億回突破
Mr.Children「しるし」（2018年5月10日配信開始）の累積再生数が1億76.4万回に達した。累積1億回突破は「HANABI」「名もなき詩」「innocent world」「Sign」に次ぎ、通算5作目となった。
同曲は2006年10月期放送の日本テレビ系ドラマ『14才の母 〜愛するために 生まれてきた〜』の主題歌として書き下ろし。2006/11/27付週間シングルランキングで初登場1位を獲得した。
【グラフ】ミセス独走 “復活”ジャスティン・ビーバーが浮上【総再生数ランキング】
快進撃が続くM!LKは、当週も2曲同時TOP3を達成した。2週連続3位の「好きすぎて滅！」（週間再生数698.0万回／前週比5.8％減）は登場25週目で通算21回目のTOP5入り。自身最多の累積再生数を1億8229.7万回に伸ばした。
4位にはMrs. GREEN APPLEの新曲「風と町」（4月13日配信開始）が初登場した。同曲は3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として放送中。ミセス初の朝ドラ主題歌の週間再生数は656.6万回を記録した。
Mrs. GREEN APPLEは同曲を含め、3曲同時TOP10入りとなった。6位（前週5位）の「lulu.」（週間再生数586.9万回／前週比4.6％減）は1/26付の初登場から14週連続でTOP10をキープ。累積再生数は1億2304.7億回となった。7位（前週8位）の「ライラック」（週間再生数547.4万回／前週比2.8％減）は、2024年4月11日の配信開始から2年が経過してなお、TOP10をキープ。自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP10入り週数記録」を104週に塗り替え、累積再生数を9億4337.0万回に伸ばした。
5位（前週4位）のKing Gnu「AIZO」（週間再生数619.8万回／前週比10.8％減）は、14週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億1019.0万回となった。
8位にはBTSの弟分グループ・TOMORROW X TOGETHERの「Stick With You」（4月13日配信開始）が初登場。同日付の週間アルバムランキングで初週23.0万枚を売り上げて初登場1位を獲得した8thミニアルバム『7TH YEAR： A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲の同曲は、週間再生数538.1万回を記録した。
BTSは当週も、3年9ヶ月ぶり復帰アルバム『ARIRANG』収録の新曲2曲が同時TOP10入りした。9位（前週7位）の「2.0」（週間再生数502.5万回／前週比11.7％減）は登場5週目で2週連続TOP10入り。累積再生数は1797.1万回となった。10位（前週6位）は、4/6付〜4/13付で2週連続1位を獲得した「SWIM」（週間再生数498.9万回／前週比14.4％減）。登場2週目から4週連続TOP10をキープし、累積再生数を3297.9万回に伸ばした。
このほか、MISIAの「ラストダンスあなたと」（4月10日配信開始）の週間再生数が前週比2.6倍の371.1万回に急増（累積513.5万回）し、前週115位→16位に99ランクのジャンプアップを果たした。4月10日に公開された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌は、HIDE（GRe4N BOYZ）が楽曲提供。圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感が大胆に表現されている。
■Mrs. GREEN APPLE不動の首位 “復活”ジャスティン・ビーバー浮上
アーティスト別TOP500週間総再生数はMrs. GREEN APPLEが不動の1位。当週は、4月13日に前出の新曲「風と町」をリリース、18・19日には自身初の国立競技場公演を開催した。ランクイン数は30曲（前週比＋1）、総再生数は6379.8万回（前週比9.4％増）と1割近く増加し、再び6000万回台に乗せた。
週間総再生数1位〜5位までの順位は前週と変動はなかった。2位は4月17・18日に約7年ぶりの日本公演を東京ドームで開催したBTS。総再生数は3854.3万回（前週比2.5％減）と微減したものの、東京ドーム公演で披露した「FAKE LOVE」が新たにランクイン。ランクイン数は19曲（前週比＋1）となった。
3位のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は3475.0万回（前週比9.3％減）。4位のback numberはランクイン数23曲（前週比±0）、総再生数は3461.8万回（前週比2.3％減）、5位の米津玄師はランクイン数15曲（前週比±0）、総再生数は2220.6万回（前週比3.8％減）だった。
17位（前週30位圏外）にはTOMORROW X TOGETHERが浮上。週間8位に初登場した「Stick With You」を筆頭に、ミニアルバム収録の5曲が初ランクインし、総再生数は827.7万回を記録した。
29位（前週30位圏外）には、米最大級の音楽フェステバル『コーチェラ2026』のステージで「完全復活」と世界的に大きな話題を集めたジャスティン・ビーバーがランクインした。話題は日本にも波及し、コーチェラでパフォーマンスした2012年リリース曲「Beauty and a Beat（feat. Nicki Minaj）」をはじめ、「Baby（feat. Ludacris）」「Sorry」など計6曲がランクイン。総再生数は503.7万回を記録した。
■Official髭男dismメジャーデビュー曲「ノーダウト」累積4億回突破
Official髭男dism「ノーダウト」（2018年4月11日配信開始）の累積再生数が4億102.8万回に達した。累積再生数4億回突破は「Pretender」「I LOVE…」「Subtitle」「Cry Baby」「ミックスナッツ」「115万キロのフィルム」「宿命」「イエスタデイ」（達成順）に次ぎ、通算9作目となった。
ヒゲダンのメジャーデビューシングルでもある本作は、2018年4月期放送のフジテレビ系月9ドラマ『コンフィデンスマンJP』の主題歌として書き下ろし。当時インディーズのアーティストが月9ドラマの主題歌を担当するのは史上初とあり、大きな話題を集めた。
■Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」 通算14作目の累積3億回突破
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」（2025年4月5日配信開始）の累積再生数が3億237.6万回に達した。累積再生数3億回突破は通算14作目となり、自身が持つ歴代1位記録の「アーティスト別3億回再生突破作品数」を塗り替えた。
本作は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 第2クールオープニングテーマとして書き下ろし。週間ストリーミングランキングでは登場2週目の25/4/21付で初の1位を獲得。4週連続を含む通算8週で1位となった。
Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破作品は達成順に、「青と夏」「インフェルノ」「ダンスホール」「点描の唄（feat.井上苑子）」「ケセラセラ」「Soranji」「僕のこと」「ライラック」「Magic」「ロマンチシズム」「ブルーアンビエンス（feat.asmi）」「ダーリン」「StaRt」「クスシキ」の14曲。
■アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」自身初の累積2億回超え
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」（2025年7月2日配信開始）の累積再生数が2億175.0万回に達した。累積2億回突破は自身初となった。
同曲は、2025年7月期にMBS・TBS系で放送されたアニメ『ダンダダン』第2期のオープニングテーマ。アイナ・ジ・エンド自身が作詞作曲を手がけた。
■米津玄師，宇多田ヒカル「JANE DOE」累積2億回突破
米津玄師と宇多田ヒカルのデュエット曲「JANE DOE」（2025年9月22日配信開始）の累積再生数が2億7.2万回に達した。
同曲は、2025年9月19日公開の大ヒットアニメーション映画『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』のエンディングテーマ。同映画の主題歌となった米津玄師「IRIS OUT」が週間ストリーミングランキングで連続1位を獲得中の25/10/6付〜25/12/15付で2位となり、「チェンソーマン レゼ篇」曲が11週連続で1・2位を独占するヒットとなったことでも話題を集めた。
■Mr.Children「しるし」 通算5作目の累積1億回突破
Mr.Children「しるし」（2018年5月10日配信開始）の累積再生数が1億76.4万回に達した。累積1億回突破は「HANABI」「名もなき詩」「innocent world」「Sign」に次ぎ、通算5作目となった。
同曲は2006年10月期放送の日本テレビ系ドラマ『14才の母 〜愛するために 生まれてきた〜』の主題歌として書き下ろし。2006/11/27付週間シングルランキングで初登場1位を獲得した。