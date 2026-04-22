巨人２―１中日（セ・リーグ＝２１日）――巨人が競り勝ち、連敗を２で止めた。

１点を追う七回、平山の２点適時打で逆転した。３番手の中川が今季初勝利。中日は守備が乱れて、今季２度目の５連敗。

阿部監督「前に飛ばせたというのがやっぱり大事」

試合前、巨人ナインに衝撃が走った。打撃練習中の打球が泉口の顔を直撃し、救急搬送される緊急事態。不動の３番を欠いた打線に漂う停滞ムードを振り払ったのは、生き残りを懸けた若手たちの躍動だった。

１点を追う七回。先頭の大城が敵失で出塁し、阿部監督が勝負に出る。この日に初昇格し、泉口に代わり６番遊撃で先発したドラフト５位の新人、小浜佑斗（沖縄電力）にバスターエンドランのサイン。「何とか必死でやるだけだった」。懸命にボールをたたきつけ、ヘッドスライディングで初安打となる遊撃内野安打を記録すると、悪送球が絡み無死二、三塁に好機を広げた。

続いて打席に入ったのは、２打席無安打だった平山。「もう、執念で、気持ちでいきました」という２２歳の右打者は、２ストライクに追い込まれながら低めのスライダーに食らいつく。打球は前進守備の二遊間をしぶとく破る中前打となって２者を生還させ、一塁上で力強く拳を突き上げた。独立リーグを経て、育成ドラフト７位で入団した３年目にとってプロ初打点だ。

２人とも「崖っぷち」の思いでいた。小浜はドラフト１位の竹丸和幸（鷺宮製作所）ら同期が次々と一軍デビューを果たす中で「負けていられない」と奮い立っていた。今月に支配下選手になったばかりの平山は試合前まで打率１割。「これで打てなかったらもう二軍」と思い、打席に臨んだという。

阿部監督は小浜を「いい仕事をしてくれた」、平山を「（球を）前に飛ばせたというのがやっぱり大事」と、それぞれたたえた。泉口の一時離脱は痛いが、流れを変えるきっかけにしたい１勝だ。（佐野司）

巨人・阿部監督「素晴らしい試合だった。（泉口は復帰まで）多少、時間がかかるかな。その分、若い選手にチャンスが来たと思って頑張ってもらいたい」