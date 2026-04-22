「ＤｅＮＡ１６−９阪神」（２１日、横浜スタジアム）

悔しそうにグラブをたたき、マウンドを降りた。阪神・才木浩人投手（２７）は５回７安打６失点と乱調。自責６は自身ワーストだった。「調子も悪かった。メカニック的にもズレている感覚だったので、修正が必要」と厳しい表情で振り返った。

要所で踏ん張りきれなかった。勝利投手の権利が懸かった３点リードの五回、１点を返され、なおも２死一、二塁から山本に左翼越えの２点二塁打を浴び、同点とされる。さらに続く勝又にも、中前にはじき返され、一気に逆転を許す。敵地が大歓声に包まれる中、右腕は首をかしげた。

序盤から制球に苦しんだ。三回は三森を四球で出し、牧に２ランを被弾。反撃ムードを作ってしまっていた。結局５回を投げて４四死球。ここ２試合連続で無四死球と安定していただけに、大荒れの内容だった。

この試合に勝てば、藤川監督が通算１００勝だった。尊敬する指揮官に白星を届けたかったが、厳しい結果に。先発で試合を作ることができず、その後も悪い流れは止まらず。チームとして７年ぶりとなる大量１６失点と投手陣が完全に崩壊した。ただ、下を向いている時間はない。次の登板に備えて準備をするだけだ。