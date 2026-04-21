本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/21(火)
EUR/USD
1.1600（9.29億ユーロ）
1.1655（7.22億ユーロ）
1.1675（18億ユーロ）
1.1725（21億ユーロ）
1.1730（7.33億ユーロ）
1.1760（11億ユーロ）
1.1765（6.12億ユーロ）
1.1780（8.83億ユーロ）
1.1800（18億ユーロ）
1.1805（5.61億ユーロ）
1.1810（10億ユーロ）
USD/JPY
156.00（15億ドル）
GBP/USD
1.3300（11億ポンド）
ユーロドルは1.1725から1.1810にかけて多くのポイントが設定されている
ドル円は156.00、ポンドドルは1.3300と離れたポイント設定のみ
4/21(火)
EUR/USD
1.1600（9.29億ユーロ）
1.1655（7.22億ユーロ）
1.1675（18億ユーロ）
1.1725（21億ユーロ）
1.1730（7.33億ユーロ）
1.1760（11億ユーロ）
1.1765（6.12億ユーロ）
1.1780（8.83億ユーロ）
1.1800（18億ユーロ）
1.1805（5.61億ユーロ）
1.1810（10億ユーロ）
USD/JPY
156.00（15億ドル）
GBP/USD
1.3300（11億ポンド）
ユーロドルは1.1725から1.1810にかけて多くのポイントが設定されている
ドル円は156.00、ポンドドルは1.3300と離れたポイント設定のみ