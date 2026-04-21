本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/21(火)



EUR/USD

1.1600（9.29億ユーロ）

1.1655（7.22億ユーロ）

1.1675（18億ユーロ）

1.1725（21億ユーロ）

1.1730（7.33億ユーロ）

1.1760（11億ユーロ）

1.1765（6.12億ユーロ）

1.1780（8.83億ユーロ）

1.1800（18億ユーロ）

1.1805（5.61億ユーロ）

1.1810（10億ユーロ）



USD/JPY

156.00（15億ドル）



GBP/USD

1.3300（11億ポンド）



ユーロドルは1.1725から1.1810にかけて多くのポイントが設定されている

ドル円は156.00、ポンドドルは1.3300と離れたポイント設定のみ

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