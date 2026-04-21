春のスタメン確定！1枚持っているだけでコーデが見違える【ロンT】の選び方♡

ワードローブの定番アイテムにも、最新トレンドを取り入れておしゃれをアップデートしてみない？そこで今回は、センスのいい人たちが答えた「ヘビロテしたいロンT」をご紹介します。シルエットの選び方やアレンジの仕方など、コーデが見違えるテクニックも参考になるはず♡

春、頼れる♡ おしゃれの相棒KeyWord センスのいい人が答えた センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

Item アンティローザの透けTは色ちでゲット カラバリ豊富なのに3,000円台！ 1枚でも、色違いで重ねて使っても可愛い、ロンTは、おしゃれな人の春のスタメン確定！カラバリ購入を狙ってお得にゲットするのが常識です。 Rayエディター K・A 「この春、好みの色を重ねて自分らしくアレンジしたいロンT。価格も、カラバリも、透け感も完璧なのは、アンティローザでした！」 シアーリブロングスリーブTシャツ 各2,860円／ AUNTIEROSA HOLIDAY（アンティローザ） 2枚を重ねてもおしゃれ

Item Gapのピタ白ロンＴがヘビロテの予感♡ センスのいい人がこの春、買い替えたい定番ワードローブは白T。レディライクなタイトシルエットにするだけでコーデが見違えるんだとか。 インフルエンサー・きぬさん 「今季、白のロンTを着るなら、タイトシルエット一択！ちょっぴりY2Kなムードがあって新鮮だし、着やせして見えるところもいい」 白ロングスリーブTシャツ 3,990円／ Gap 撮影／林真奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子