【略語クイズ】「ウイイレ」はなんの略？大人気のサッカーゲーム！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ウイイレ」はなんの略？

「ウイイレ」はなんの略か知っていますか？

1995年にプレイステーション用ソフトとして誕生したサッカーゲームのこと。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ウイニングイレブン」を略した言葉でした！

ウイイレとは、コナミデジタルエンタテインメントから販売されている、実在の選手やクラブチームを使って本格的な試合を楽しめるサッカーゲームのこと。

1995年にプレイステーション用ソフトとして誕生して以来サッカーファンの心を掴み、今ではスマホやアーケードなど様々な場所で楽しめる、まさに定番のスポーツゲームですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部