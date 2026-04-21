【略語クイズ】「ウイイレ」はなんの略？大人気のサッカーゲーム！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ウイイレ」はなんの略？
「ウイイレ」はなんの略か知っていますか？
1995年にプレイステーション用ソフトとして誕生したサッカーゲームのこと。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ウイニングイレブン」を略した言葉でした！
ウイイレとは、コナミデジタルエンタテインメントから販売されている、実在の選手やクラブチームを使って本格的な試合を楽しめるサッカーゲームのこと。
1995年にプレイステーション用ソフトとして誕生して以来サッカーファンの心を掴み、今ではスマホやアーケードなど様々な場所で楽しめる、まさに定番のスポーツゲームですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部