アクションアドベンチャーゲーム『大神』の20周年を記念した特設サイトが、4月20日にオープンした。あわせて、オーケストラコンサートの追加公演や記念グッズ、記念キャンペーンの情報が発表された。

【画像あり】20周年描き下ろしイラスト・グッズ一覧

『大神』は2006年に発売されたタイトルで、2026年4月20日に20周年を迎えた。特設サイトを飾る20周年記念アートは、『大神』のキャラクターデザイナーの1人として参加したデザイナー・島崎麻里氏による描き下ろし。

赤いリボンで『大神』のキャラクターたちとファンとの“縁”を表現し、アマテラスを中心に個性的なキャラクターたちが並ぶアートに仕上がっている。イラスト内の“縁”の筆文字は、『大神』のロゴをデザインした書道家・成田眞澄氏が揮毫した。

特設サイトでは、オリジナル『大神』のディレクターを務めた神谷英樹氏からのメッセージをはじめ、ファンからの祝辞やメッセージを花に託して植える「大神 声絵巻 20th」、お祝いの色紙をまとめた特別企画ページ、記念グッズやキャンペーンの最新情報が公開される。

「大神 20周年記念コンサート ～大神 音絵巻～」の追加公演も決定した。公演は2026年12月27日に東京国際フォーラム ホールAで開催され、指揮を井田勝大、演奏をAUN J CLASSIC ORCHESTRAが務める。

カプコンの公式通販サイト「イーカプコン」では、20周年記念アートを使用した商品や、これまでの周年グッズで登場した描き下ろしアートを活かした商品の予約受付がスタートした。

さらに、イラストレーター「おはるちゃん」とのコラボグッズがカプコンストアに登場する。緑が大地に蘇る様を描いた「大神降ろし」をはじめ、旅の中で出会った仲間たちとの“縁”を感じるイラスト4点を使用したクリアファイル、リングノート、バックプリントTシャツなどがラインナップされている。

また、「カラオケパセラ」都内・横浜・大阪の計8店舗と「モンハン酒場」（東京・大阪）では、4月20日から6月1日まで『大神』とのコラボレーションを開催される。

「アマテラス」をモチーフにしたメニューや、旅絵師イッスンが全国を行脚しながら出会った食材を使用した「イッスンの和風どんぶり」、シリーズ20周年を記念した「特製ハニトー」などを提供する。

コラボメニューを注文するとオリジナルコースターがプレゼントされるほか、「モンハン酒場」ではコラボメニューを1点以上注文のうえ、会計金額3,000円（税込）ごとにオリジナルポストカードが1枚贈られる。

20周年記念キャンペーンも4月20日より開催される。「大神シリーズ（公式）」Xアカウント（@Okami_CAP）をフォローし、キャンペーンポストをリポストすることで応募可能。

「#大神20th」をつけて『大神』に関する思い出や感想を投稿すると、当選率が2倍にアップする。

賞品は「大神 20周年」レイヤーアクリルスタンドが10名、「大神 20th×おはるちゃん ～花咲く筆しらべ～ トートバッグ」が4名（4種類のうちランダムで1種類）、「大神 - 塗絵草子 -」が6名の合計20名に贈られる。

キャンペーン期間は4月20日から5月3日13:00まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）