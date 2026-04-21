フジ10月期ドラマ、アジア各国から豪華キャスト出演を予告「素晴らしい俳優陣が集まっています」【kiDnap GAME】
【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。10月期ゴールデンプライム帯の連続ドラマとして「kiDnap GAME」（キッドナップゲーム）が放送されることが決定し、アジア各国から豪華キャスト陣が出演することを明かした。
【写真】フジ10月期ドラマ、きっかけとなった韓国ドラマ
進行を務めた同局のディストリビューション部の秋元優里氏は「このドラマは、フジテレビのオリジナルIPでありながら、複数の海外パートナーが出資、そして日本の豪華キャストに加えて海外キャストも迎え、日本のみならず海外で展開するドラマも描いているという、フジテレビ史上初のGP帯連続ドラマとなっています」とコメント。本作のプロデュース・演出を務める加藤裕将氏は「現地のアジアのスターたちをキャスティングして、半年以上かけて今撮影をしております」と海外キャストも迎え、制作していることを明かした。
また、韓国のパートナー企業SimStoryのCEO・Ms.Song Seon Euiは「本作の魅力は、加藤監督、キャスト、そしてパートナーの皆様にあると私たちは考えました」とコメント。加藤氏について「この作品に緊張感を持たせながら、登場人物の感情を丁寧に描いている素晴らしい演出家です」と絶賛した上で、「さらにアジア各国を代表する素晴らしい俳優陣が集まっています」と、国境を超えて豪華キャスト陣が集結していることを伝えた。
発表会には秋元氏、加藤氏、Ms.Song Seon Euiのほか、同局のコンテンツ事業局局長の渋谷謙太郎氏、第1スタジオ局長の若松央樹氏、ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、グローバルビジネス部長の田中晋太觔氏、FOD事業部の村上正成氏が登壇。さらに、香港からCEOのMr.Kenneth Kam、韓国からドラマ制作部長のMs.Juna Kimがオンラインで参加した。（modelpress編集部）
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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◆10月期ドラマ「kiDnap GAME」アジア各国から豪華俳優集結
進行を務めた同局のディストリビューション部の秋元優里氏は「このドラマは、フジテレビのオリジナルIPでありながら、複数の海外パートナーが出資、そして日本の豪華キャストに加えて海外キャストも迎え、日本のみならず海外で展開するドラマも描いているという、フジテレビ史上初のGP帯連続ドラマとなっています」とコメント。本作のプロデュース・演出を務める加藤裕将氏は「現地のアジアのスターたちをキャスティングして、半年以上かけて今撮影をしております」と海外キャストも迎え、制作していることを明かした。
発表会には秋元氏、加藤氏、Ms.Song Seon Euiのほか、同局のコンテンツ事業局局長の渋谷謙太郎氏、第1スタジオ局長の若松央樹氏、ディストリビューションセンター室長の橋詰知明氏、グローバルビジネス部長の田中晋太觔氏、FOD事業部の村上正成氏が登壇。さらに、香港からCEOのMr.Kenneth Kam、韓国からドラマ制作部長のMs.Juna Kimがオンラインで参加した。（modelpress編集部）
◆フジ、10月期連続ドラマ「kiDnap GAME」あらすじ
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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