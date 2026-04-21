FIFAワールドカップ2026

内田篤人さんが「ドリームリーダー」

吉田麻也 選手が「チーフキャプテン」として参戦!



大会を深く、熱くお楽しみいただく上で

Only On DAZNとしてお届けする

「Team DAZN」の豪華解説陣️



選手目線、視聴者目線に立ち

試合で何が起きているのかを言語化していただきます!… pic.twitter.com/fXPb5x6iEx