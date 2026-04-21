「MTV Unplugged: BE:FIRST」 撮影：田中聖太郎写真事務所

グループ結成5周年を間近に控え、5月6日(水)には"5th Anniversary Project"の幕開けを飾る9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースするBE:FIRST。さらに5月16日(土)・17日(日)には自身初となるスタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"」を開催するなど、ビッグトピックが続いている。

2025年には約30万人を動員した4大ドームツアー、そして世界12都市を巡った初のワールドツアーも成功裏に終えるなど、活動の規模も年々拡大。そんな"世界的アーティストへの仲間入り"という意味でも重要なトピックとなったのが、3月3日に行われた「MTV Unplugged: BE:FIRST」(MTVにて4月26日(日)に放送)だ。(※全18曲のセットリストは最下段を参照)

BE:FIRSTメンバーの美しいコーラスワークが響き渡る「MTV Unplugged: BE:FIRST」 撮影：田中聖太郎写真事務所

"プラグを抜いた"を意味する「Unplugged」という言葉の通り、アコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた「MTV Unplugged」。1989年にニューヨークで初めて実施されて以来、エリック・クラプトン、マライア・キャリー、ニルヴァーナ、オアシス、ケイティ・ペリー、トニー・ベネット&レディー・ガガ、BTSなどそうそうたる顔ぶれが個性あふれるライブを披露してきた。

また日本制作においても、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESら人気アーティストが普段と一味違うパフォーマンスを繰り広げてきた伝統のステージであり、新たに名を連ねたBE:FIRSTにとっても初のアコースティックライブとなった。

落ち着いた雰囲気に合わせたシックな装いからもいつもとはどこか異なる雰囲気を放つ6人は、温かな声援に迎え入れられながら、ステージの椅子に腰をかけると「I Want You Back」からパフォーマンスをスタート。

「MTV Unplugged: BE:FIRST」 撮影：田中聖太郎写真事務所

ホーンセクションやストリングスと絡み合うボーカルのアンサンブルをはじめ、続く「GRIT」でのSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEOの6人の歌声が丁寧に重なり合う一体感のあるコーラスワークなど、厚みのあるバンドサウンドを6人6様の歌唱力で牽引する。

終盤には「THE FIRST TAKE」のアレンジによる「Bye-Good-Bye」が披露されるなど、心地良い緊張感の中で、繊細なピアノの旋律やアコースティックギターの音色に寄り添う優しい歌声も飛び出し、言葉一つひとつを丁寧に歌い上げる様子はアコースティックライブならでは。

観客の熱狂を誘うパワフルでアグレッシブなダンスパフォーマンスがBE:FIRSTの持ち味ではあるが、「MTV Unplugged」での心のこもったボーカルによって生み出される高揚感もまた格別。普段なかなかお目にかかれないようなシーンの数々は新鮮に映るはずだ。

「MTV Unplugged: BE:FIRST」 撮影：田中聖太郎写真事務所

「みんなの日常一つひとつが音楽でつながっているように、これが僕たちも音楽で生きているという証拠です」とRYUHEIが語りかけた後に披露されたラストナンバー「夢中」まで、落ち着いたアコースティックという形だからこそ浮かび上がる歌詞の力と、それを真っ直ぐに伝えようとする6人の真心や表現力を感じられる「MTV Unplugged: BE:FIRST」。

MTVではこの模様を全曲ノーカットで放送するほか、終演後のインタビューを交えながら特別な一夜の舞台裏に密着したメイキング番組「Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2」も5月10日(日)に放送される。アーティストとしての深みを見せたBE:FIRSTの新境地を存分に堪能したい。

文=HOMINIS編集部



【セットリスト】

01. I Want You Back

02. Boom Boom Back

03. GRIT

04. Softly

05. Sapphire

06. Grow Up

07. Moment

08. SOS

09. Salvia

10. Milli-Billi

11. Betrayal Game

12. Guilty

13. Grateful Pain

14. 空

15. Blissful

16. 街灯

17. Bye-Good-Bye

18. 夢中

放送情報

MTV Unplugged: BE:FIRST

放送日時：2026年4月26日(日)19:00〜

Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2

放送日時：2026年5月10日(日)20:00〜

チャンネル：MTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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