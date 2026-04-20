ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

スポーツとファッションを軽やかにつなぐニューエラと、クラフツマンシップに定評のあるHender Schemeが初のコラボレーションを実現♡伝統的な技術と現代的な感性が融合したヘッドウェアは、シンプルながらも存在感たっぷり。日常のカジュアルコーデをワンランク上へ導く、大人のための特別なキャップとして注目を集めそうです。

レザーステッカーが主役の特別感

今回のコラボレーション最大の魅力は、ニューエラを象徴するバイザーステッカーを、Hender Schemeを代表するベジタブルタンニンレザーで仕上げたこと。

刻印による立体感と、レザーならではの厚みが合わさることで、さりげなくも高級感のあるディテールに仕上がっています。

フロントはあえて無地にすることで、洗練されたミニマルな印象に。ロゴ要素は右サイドにまとめられ、都会的でスタイリッシュな雰囲気を演出します。

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

経年変化を楽しむ大人のキャップ

ベースモデルには、やわらかな被り心地で人気の［9TWENTY™］を採用。

カーブドバイザーのやさしいフォルムは、女性のカジュアルコーデにも取り入れやすく、デニムスタイルやワンピースの外しアイテムとしても活躍します♪

コットン素材のキャップ本体と、ベジタブルタンニングレザーのステッカー、さらにリアストラップのレザー仕様によって、使い込むほどに風合いが深まるのも魅力。

時間とともに自分だけの表情へ育っていく、愛着の湧くアイテムです。

商品ラインアップと価格

［9TWENTY™］

価格：16,500円（税込）

展開カラーはベーシックで使いやすい2色。ブラックはモードで引き締まった印象に、ネイビーは柔らかな抜け感を演出してくれます。オン・オフ問わず幅広いスタイリングに合わせやすいカラー展開です。

カラー：ブラック／ネイビー

上質小物で毎日に品格を♡

トレンド感だけでなく、長く愛用できる上質さを求める女性にこそ手に取ってほしい今回のコラボキャップ。素材の経年変化を楽しみながら、自分らしいスタイルに寄り添ってくれる特別な一点です♡

いつものコーデにプラスするだけで、ぐっと洗練された印象へ導いてくれそう。