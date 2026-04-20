青森県で震度5強を記録した地震で、現在、北海道から福島県にかけて津波警報、津波注意報が出ていることから、各道県の太平洋沿岸を中心に避難指示が出ています。

20日午後6時20分現在、避難指示が出ている市町村は以下の通りです

北海道は浦河町、浦幌町、えりも町、様似町、新ひだか町、大樹町、豊頃町、新冠町、日高町、広尾町、2万3105世帯・4万4303人が避難指示の対象になっていて、各自治体の小中学校や町民センターに避難所が開設されています。

青森県はおいらせ町、大間町、風間浦村、五所川原市、階上町、八戸市、東通村三沢市、むつ市、六ヶ所村。

岩手県は宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、洋野町、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、2万3485世帯、4万7429人が対象になっています。

宮城県は石巻市、岩沼市、気仙沼市、七ヶ浜町、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、名取市、東松島市、松島町、山元町、利府町、亘理町、348世帯、771人。

そして、福島県はいわき市、楢葉町に避難指示が出ています。