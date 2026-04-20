プロ野球選手会とNPBの事務折衝が20日に行われ、選手会の会長をつとめるソフトバンク・近藤健介選手がインタビューに応じました。

対面での会議は初参加となる近藤選手。「いい意見の交換ができたかな」と納得した様子で振り返ります。

会議の中では審判の待遇面についても討論が行われたとのこと。近藤選手が会長になってから多く取り上げてきた内容でもあります。近藤選手は「会長になって、審判の制度だったり待遇だったりを聞く機会が増えて。そういう中で、より日本の野球のレベルを上げていくっていうのは、審判の方の協力も必要」とコメント。さらに「審判がしっかりと正当に評価をされて、一緒にグラウンドに立って野球を盛り上げていくという意味では、今後しっかりと話し合いをしていきたい」と語りました。

審判の待遇を向上させるメリットについては「野球のレベルも上がると思いますし、審判を目指したいっていう人も多くなると思いますし。そういう意味で、本当にいい効果が得られるんじゃないかなと感じてます」と明かしました。

この日は選手会から源田壮亮副会長(西武)、松本剛副会長(巨人)、球団選手会長であるヤクルト・古賀優大選手、ソフトバンク・栗原陵矢選手、ロッテ・横山陸人投手が参加。近藤選手は「今回話したこと以外にも、これから選手の声たくさん聞いて、より魅力のある野球界にしていけたらなと思うので。そういうところで先頭に立って、交渉していけたらなと思います」と意気込みました。