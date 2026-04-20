SixTONESジェシーが抜群の頭身バランスでド派手コーデを着こなす姿に反響、コラボビジュアルに「スタイル異次元」「美脚すぎ」の声

【写真】派手なアイテムも着こなすジェシー／逞しい二の腕を披露するSixTONES6人

SixTONESのジェシーを起用した、A BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ）とEMOTIONALLY UNAVAILABLE（エモーショナリー・アンアベイラブル）のコラボコレクションビジュアルが公開された。

■SixTONESジェシーがBAPE(R) × EMOTIONALLY UNAVAILABLEコラボビジュアルに登場

ビーチを想起させるトロピカルなムードをベースに、アロハの開放感とストリートのエッセンスを融合した本コレクションは、BAPE(R)のシグネチャーであるBAPE(R) CAMOに、EMOTIONALLY UNAVAILABLEのロゴとハートモチーフを組み合わせ、滴る雫のようなグラフィックで再構築したオリジナルカモ柄が特徴。さらにAPE FACEを落とし込むことで、両ブランドのアイデンティティを象徴するビジュアルに仕上がっている。

ジェシーは、ブルー、オレンジ、グリーンをベースにしたTシャツや半袖シャツ、ハーフパンツ、ハット、バンダナなどのコラボアイテムを纏い、6パターンのコーディネートを披露。インパクトのある柄×柄、カラーアイテムを抜群のスタイルで着こなしている。

SNSには「スタイル異次元」「めっちゃ似合ってる」「色物似合いすぎ」「モデルジェシーかっこいい」「イケメンすぎる」「美脚すぎて滅」「スタイルバグりすぎてる」「バチイケ」と、ファンから多くのコメントが寄せられている。

■SixTONES6人がタンクトップで鍛えられた二の腕を披露！

なお、SixTONESは5月1日発売の雑誌『anan』2494号の表紙に登場。6人全員が黒のタンクトップやノースリーブアイテムを纏い、鍛えられた二の腕を披露している。