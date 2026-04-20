1児の母・田中れいな、自身デザインのミニスカセットアップから美脚スラリ「センスの塊」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。の田中れいなが4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのセットアップ姿を公開した。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「脚長くてすごく綺麗」シンプルデニムコーデ
田中は「セットアップが活躍する季節になってきましたね こちらわたくしがデザインさせていただきましたセットアップ」とコメント。ジャケットとタイトミニスカートのデニムのセットアップにロングブーツを合わせた姿を披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚長くてすごく綺麗」「センスの塊」「着こなしおしゃれすぎる」「スタイル抜群」「セットアップ似合ってる」などと反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・36歳元モー娘。「脚長くてすごく綺麗」シンプルデニムコーデ
◆田中れいな、ミニスカセットアップで美脚スラリ
田中は「セットアップが活躍する季節になってきましたね こちらわたくしがデザインさせていただきましたセットアップ」とコメント。ジャケットとタイトミニスカートのデニムのセットアップにロングブーツを合わせた姿を披露し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長くてすごく綺麗」「センスの塊」「着こなしおしゃれすぎる」「スタイル抜群」「セットアップ似合ってる」などと反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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