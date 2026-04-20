東京アプリの本人確認ポイントは、1台のスマホで家族分も申請できませんか？スマホを持っていない両親の分ができません。

東京アプリの本人確認ポイントとは？

MMDLabo株式会社が実施した「『東京アプリ生活応援事業』開始前の意識調査」によると、東京アプリの現在利用率は35.4％、認知率は71.4％とされています。

すでに多くの人がアプリの存在を知っている一方で、実際に利用している人はまだ半数以下にとどまっています。こうした状況の中で、「本人確認の方法」や「家族の申請ができるのか」といった疑問を持つ人も少なくありません。

東京アプリでは、利用者が本人確認を行うことで、ポイントが付与される仕組みが導入されています。これは、行政サービスの利用促進やデジタル化を進める目的で実施されているものです。

本人確認を行う際には、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をスマートフォンで読み取る必要があり、基本的には利用者本人のスマートフォンから手続きを行うことが前提となっています。

また、本人確認は不正利用を防ぐため、アプリのアカウントと本人情報が一致しているかを確認する仕組みになっています。本人確認の過程では、顔認証や本人確認書類の撮影などが求められることもあり、単純に代理で登録することが難しい設計になっています。

また、アカウントは一人につき1アカウントのみ利用可能です。このような仕組みにより、本人以外が申請することを防止し、制度の公平性を保っています。

そのため、家族であっても、原則として本人の情報を本人が登録することが想定されています。特にポイント付与がある制度では、不正な代理申請を防ぐための仕組みが厳しく設定されているケースが多いのが特徴です。



1台のスマホで家族分の申請はできるのか

結論から言うと、東京アプリでは原則として1人につき1つのアカウントを作成し、その本人が利用する形が基本です。そのため、1台のスマートフォンで複数人のアカウントを管理したり、家族分の本人確認をまとめて申請したりすることは想定されていない場合が多いと考えられます。

特に本人確認の際には、スマートフォンのカメラで本人の顔を撮影する「顔認証」などが行われることがあります。この仕組みは、本人がその場で操作していることを確認するためのものです。したがって、別の人が操作して複数人分の認証を行うことは、システム上うまく進まない可能性があります。

また、アプリによっては端末情報やログイン履歴なども確認される場合があり、同一端末から複数の本人確認が行われると、確認手続きが止まる可能性もあります。制度の目的が「本人による利用」であることを考えると、基本的には各自のスマートフォンで登録することが前提といえるでしょう。



東京アプリは原則「本人のスマホ利用」が前提

東京アプリの本人確認ポイントは、行政サービスのデジタル化を進める目的で導入されている仕組みであり、基本的には「本人が自身のスマートフォンで登録する」ことが前提になっています。

そのため、1台のスマートフォンで家族全員分の申請をまとめて行うことは、原則として想定されていないケースが多いといえます。

スマートフォンを持っていない家族がいる場合は、家族が操作をサポートする方法や自治体の相談窓口を活用するなどの対応が考えられます。制度を正しく利用するためにも、公式の案内を確認しながら手続きを進めることが重要です。



出典

MMDLabo株式会社 『東京アプリ生活応援事業』開始前の意識調査（PRTIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー