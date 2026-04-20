【週刊プレイボーイ18号】 4月20日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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　集英社は「週刊プレイボーイ18号」を4月20日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

　今週の週プレは、十味さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、逢田珠里依さん、豊田ルナさんらのグラビアも掲載される。

【十味さん】

(C大辻隆広／集英社

十味写真集「夢よ醒めないで」(C)大辻隆広／集英社

【豊田ルナさん】

(C)LonTai／集英社

豊田ルナ写真集「残像」（C）LonTai／集英社

【石田千穂さん】

(C)菊地泰久／集英社

【デジタル限定】石田千穂サード写真集「天職」(C)菊地泰久／集英社

【逢田珠里依さん】

(C)細居幸次郎／集英社

【奥津マリリさん】

(C)熊谷貫／集英社

奥津マリリ ラストデジタル写真集「いつまでも。」(C)熊谷貫／集英社

【杉井みぃさん】

(C)桑島智輝／集英社

【デジタル限定】杉井みぃ写真集「勝利に向かってPLAYBALL」(C)桑島智輝／集英社

【ときちゃんさん】

(C)青山裕企／集英社

【デジタル限定】ときちゃん写真集「エロ天賦」(C)青山裕企／集英社