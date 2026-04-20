イタズラをして飼い主さんに叱られてしまったわんちゃん。心の底から反省している様子が、4万再生を超えて注目を集めることとなりました。

猛反省中のわんちゃんのトボトボとした歩き方を見た人からは、「歩き方忘れすぎｗ」「とても反省してるのが伝わってきます（笑）」と、励ましと温かい笑いが寄せられることとなりました。

【動画：犬がイタズラをしたので叱った結果→ものすごく反省して…まさかの『歩き方も忘れてしまう光景』】

イタズラをして飼い主さんに叱られてしまったれんちゃん

TikTokアカウント『みみか』に投稿され笑いを届けることになったのは、飼い主さんに叱られてしまったわんちゃんの光景。

その日、ミニチュアピンシャーのれんちゃんは、おもちゃを噛んで遊んでいたそう。れんちゃんに噛まれたおもちゃは欠けてしまい、飼い主さんはれんちゃんのイタズラを叱ることに。

飼い主さんに叱られたれんちゃんは、その後きちんと反省してくれたものの…その反省は想像以上に深かったようで、猛反省するれんちゃんの光景を見た人は思わず笑顔になってしまったといいます。

反省中のれんちゃんの歩き方が…

飼い主さんに叱られて、深く反省したご様子のれんちゃん。その気持ちは、歩き方にも現れることに。

れんちゃんが飼い主さんの方へ近づいてこようとすると…まるで歩き方を忘れてしまったかのように、ゆっくりと前足を伸ばしてよたよたと近づいてきたといいます。

その光景は、歩くことを覚え始めた赤ちゃんのよう。そんな健気なれんちゃんの姿からは、どれだけ反省しているのかがよく伝わってきます。

トボトボと歩いてくる姿にキュン♡

まるで歩き方を忘れてしまったように、ゆっくりとした足取りを見せるれんちゃん。一歩ずつゆっくりと飼い主さんの方へ近寄るれんちゃんに飼い主さんが声をかけると、れんちゃんは一生懸命足を動かし、遠慮がちに尻尾を揺らして歩いてきたそう。

そのいじらしい姿に思わずキュンとしてしまいます。

そんなれんちゃんの姿には、たくさんの人から温かいメッセージが寄せられることに。想像以上に反省するれんちゃんの光景に、たくさんの人が笑顔になり、癒されることとなったのでした。

そんな歩き方を忘れてしまったかのようなれんちゃんの光景には、「仕草も表情も全てにおいて愛おしい（笑）」と胸を射止められる人が続出したり、「叱られたこと自覚してるのねｗ」と、その賢さに感心する声が寄せられることに。「申し訳なさそう犬手権優勝！」と、独特な動きに笑顔になってしまう人も続出することとなったのでした。

TikTokアカウント『みみか』では、そんな素直でお利口なミニチュアピンシャーれんちゃんの日々の様子が投稿されていく予定です。

れんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「みみか」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。