米女子メジャー前哨戦は勝みなみと岩井千怜がトップ10入り ハナ・グリーンがPO制し今季2勝目
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドが終了した。
【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”
日本勢は6人が決勝ラウンドに進出。首位に5打差10位で最終日を迎えた岩井千怜は1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。19位で迎えた勝みなみは6バーディ・2ボギーの「68」とスコアを伸ばし、ともにトータル12アンダー・7位タイで終えた。そのほかの日本勢は、岩井明愛がトータル9アンダー・13位タイ、山下美夢有はトータル2アンダー・46位タイ、馬場咲希と古江彩佳はトータル1アンダー・51位タイで4日間を終えた。トータル17アンダーでキム・セヨン、イム・ジンヒ（ともに韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）の3人が並び、ホールアウト。プレーオフに突入し、1ホール目でバーディを奪ったグリーンが今年2月の「HSBC女子世界選手権」に続く今季2勝目、通算8勝目を飾った。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表され、賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）となった。優勝したグリーンには71万2500ドル（約1億1300万円）が贈られた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 最終成績
シェブロンへの道途絶え…渋野日向子はメジャー連続出場がストップ ルーキー櫻井心那も滑り込みならず
LA双子が今年も岩井姉妹に会いに来た！「大きくなって…また会えてうれしい」
久常涼は？ 米男子高額賞金大会 最終成績
石川遼は？ 米下部ツアー最終成績
【連続写真】飛距離が出る秘密は？ 勝みなみの“超最新スイング”
日本勢は6人が決勝ラウンドに進出。首位に5打差10位で最終日を迎えた岩井千怜は1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。19位で迎えた勝みなみは6バーディ・2ボギーの「68」とスコアを伸ばし、ともにトータル12アンダー・7位タイで終えた。そのほかの日本勢は、岩井明愛がトータル9アンダー・13位タイ、山下美夢有はトータル2アンダー・46位タイ、馬場咲希と古江彩佳はトータル1アンダー・51位タイで4日間を終えた。トータル17アンダーでキム・セヨン、イム・ジンヒ（ともに韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）の3人が並び、ホールアウト。プレーオフに突入し、1ホール目でバーディを奪ったグリーンが今年2月の「HSBC女子世界選手権」に続く今季2勝目、通算8勝目を飾った。3日目の競技中に賞金アップが電撃発表され、賞金総額は475万ドル（約7億5300万円）となった。優勝したグリーンには71万2500ドル（約1億1300万円）が贈られた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 最終成績
シェブロンへの道途絶え…渋野日向子はメジャー連続出場がストップ ルーキー櫻井心那も滑り込みならず
LA双子が今年も岩井姉妹に会いに来た！「大きくなって…また会えてうれしい」
久常涼は？ 米男子高額賞金大会 最終成績
石川遼は？ 米下部ツアー最終成績