5億画素ハッセルブラッドカメラ搭載の次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」が日本で今夏頃に発売へ！グローバルでは4月21日発表に
|次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」が日本で今夏頃に発売へ！発表会で明らかに
既報通り、オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は14日、都内およびオンラインにて「2026 OPPO Find N6発表会」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品としてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載した横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6（型番：CPH2765）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を日本市場で発売すると発表しました。
発表会で質疑応答を行う河野氏
OPPO Find X9 UltraはOPPOブランドにおける最新フラッグシップスマホのOPPO Find X9における最上位機で、ハッセルブラッドカメラシステムを搭載し、Qualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform（型番：SM8850-AC）」が採用され、背面はシリコンポリマー素材による高級感のあるフェイクレザー仕様となっており、非常に高性能でプレミアムなハイエンドスマホとなると言われています。
一方、外観はOPPO Find X9やOPPO Find X9 Proでは角に丸みのある正方形のリアカメラモジュールが縦にしたときの左上に配置されてより普通のスマホっぽくなっていましたが、OPPO Find X9 Ultraの予告画像では前の「OPPO Find X8」シリーズのような背面の上中央に丸いリング上のリアカメラモジュールに戻っているようで、その中に4つのカメラが内蔵されているとされています。
＜リアカメラ＞
・約2億画素CMOS（PDAF、9in1）＋広角レンズ（F1.8、焦点距離23mm、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋超広角レンズ（F2.0、焦点距離15mm、画角120°）
・約2億画素CMOS（PDAF、9in1）＋望遠レンズ（ペリスコープ式、光学3倍、OIS）
・約5000万画素CMOS（PDAF、4in1）＋超望遠レンズ（F3.5、焦点距離230mm、ペリスコープ式、光学10倍）
＜フロントカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F2.0、焦点距離21mm）
その他の仕様は約6.82インチQHD+（1440×3120ドット）LTPO AMOLEDディスプレイ（約504ppi）や7050mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1）、急速充電（最大100W）、ワイヤレス充電（最大50W）、16GB内蔵メモリー（RAM）、512GBまたは1TB内蔵ストレージ、防水・防塵（IP68・IP69）、Wi-Fi 7（2.4および5、6GHz）、Bluetooth 5.4、赤外線リモコン、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、ステレオスピーカー、画面内指紋センサー、顔認証など。
Your next camera is ready to launch. #OPPOFindX9Ultra pic.twitter.com/PYxgocEr21— OPPO (@oppo) March 31, 2026
Ready for your camera upgrade? #OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera pic.twitter.com/sAudXo6WFh— OPPO (@oppo) April 13, 2026
Gearing up for ultimate photography 🔭#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera #OPPOxHasselblad pic.twitter.com/XHkXVsIpoR— OPPO (@oppo) April 13, 2026
Your next camera is packed full of incredible upgrades 📸 #OPPOFindX9Ultra#YourNextCamera #OPPO10xOpticalTelephoto #UnlockDual200MPwithOPPO pic.twitter.com/4j55x8TUqa— OPPO (@oppo) April 9, 2026
Ready for the next level? 📈— OPPO (@oppo) April 17, 2026
Discover the evolution of OPPO's elite imaging capabilities 📸#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera #FrameUltraMoments pic.twitter.com/p28mfinU0Q
Engineered to zoom. The #OPPOFindX9Ultra gets you closer than you ever thought possible.— OPPO (@oppo) April 17, 2026
🔭 Hasselblad 50MP 10x Optical Telephoto
🔭 20x Optical Quality Zoom
🔭 Up to 120x Digital Zoom
What will you discover?#YourNextCamera #OPPO10xOpticalTelephoto pic.twitter.com/wcaJPzW3tw
Ready for the next level? 📈— OPPO (@oppo) April 17, 2026
Discover the evolution of OPPO's elite imaging capabilities 📸#OPPOFindX9Ultra #YourNextCamera #FrameUltraMoments pic.twitter.com/p28mfinU0Q
