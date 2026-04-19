老化防止に効果的な食材は何か。管理栄養士の森由香子さんは「60歳をすぎたら、たんぱく質やビタミン類も豊富な納豆、なかでもひきわり納豆がおすすめだ。さらに納豆の血栓を溶かす酵素を増やし、いっそうからだに良い食べ物にするには少量の調味料を入れるといい」という――。

※本稿は、森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Hanasaki ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hanasaki

■60歳を過ぎたら、断然おすすめな納豆の種類

どんなに健康な人でも、年齢とともに少しずつ弱りがちなのが胃腸です。若い頃は朝食をたくさん食べたり、揚げ物や生野菜をがっつり食べたりしてもなんともなかった人でも、60歳に近づいてくると、そうもいかなくなってきます。

それは、病気というわけではなく、胃腸も確実に老化しているということ。消化吸収力の衰えにより、朝から納豆や卵を食べただけでも、なんとなくもたれた感じがしてしまうという人もいるでしょう。

でも、納豆は改めて言うまでもなく良質なたんぱく質源である上、ビタミン類も豊富。ぜひ、毎日の食卓に積極的にとりいれていただきたい優良食品です。

そこで、60歳を過ぎた方に断然おすすめなのが、ひきわり納豆です。

ひきわり納豆というと、ただ普通の納豆を細かく砕いたものと思っている方が意外と多いのですが、そうではありません。

ひきわり納豆とは、乾燥状態の丸大豆を割り、皮を取り除いた状態で作られた納豆です。皮がないので、食物繊維は少なめになりますが、その分やわらかく、消化が良いのです。

■いっそうからだに良い食べ物にする調味料

また、砕かれた大豆は納豆菌が付着する面積が多くなるため、熱の通りも発酵も早くなるそうです。丸大豆と違った独特の風味があり、うまみを強く感じやすいといわれています。

ちなみに、納豆を食べるときは、少量の砂糖を加えてよく混ぜるとよいでしょう。納豆のネバネバ成分に含まれるナットウキナーゼという血栓を溶かす酵素が増え、いっそうからだに良い食べ物になります。

これは、北海道や東北地方など、納豆菌の発酵が進みにくい寒い地方では、昔から愛されてきた食べ方です。

ナットウキナーゼには血液サラサラ効果があるので、全身の老化防止に役立ちます。胃腸の調子が衰えてきたなと感じたら、ひきわり納豆を選び、砂糖を加えてみてください。

■60歳以上の「味覚の鈍化」に気づくための兆候

自分で料理をしている60歳以上の方に、ちょっとお尋ねします。最近家族から、「なんだか味つけが濃くなってきていない？」と、指摘されたことはありませんか？

もしかするとそれは、あなたの味覚が老化して、知らず知らずのうちに味つけが濃いめになってしまっているのかもしれません。

味覚が老化するなんて……と、信じられない方もいらっしゃると思いますが、これは誰にでもやがて訪れる、避けがたい事実です。あなただけではありませんので、がっかりしないでください。

中でも低下してしまうのが、甘みと塩味を感じる味覚。お年寄りの中には、料理にすぐしょうゆや塩をかけたり、やたらと甘いものを食べたがる方がいますが、それは味覚の鈍化とも関係していると思われます。

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私たちの口の中には、舌を中心に味蕾(みらい)があり、その中の味細胞によって、甘み、塩味、酸味、苦み、うまみを感じ取っています。

そして実は、味蕾の数は、若い人ほど多く、高齢になると赤ちゃんの半分から3分の1ほどに減ってしまうのです。

しかも、味覚鈍化の理由は味蕾の減少だけではありません。唾液の減少や舌苔(ぜったい)の増加、味細胞を作るのに必要な亜鉛の不足も考えられます。

■高血圧や動脈硬化、腎臓病など病気の原因に

特に多いのが、常用している薬の副作用です。たとえば、降圧剤や利尿剤のなかには、亜鉛の吸収を抑制して味細胞が作られるのを阻害する成分が含まれているものがあります。

薬剤によっては、唾液を減少させるものもあります。実際、高齢者の場合、薬の副作用による味覚障害は、3人に1人ともいわれているのです。

森由香子『60歳から食事を変えなさい』（青春出版社）

とにかく、年齢が上がってくると、普通に味つけしているつもりでも、ついつい塩分過多になりがちです。それが続けば高血圧や動脈硬化、腎臓病など、さまざまな病気の原因になりかねません。料理の際、みそやしょうゆ、塩などの量が増えていかないように、くれぐれも注意してください。

とはいえ、ただ薄味にしろと言われても、なかなかうまくいかないものです。そこでおすすめなのが、昆布やかつお節などでとっただしをしっかりきかせることです。

調味料が少なめでも、うまみがあり、おいしく感じられるはずです。

ただし、味覚障害には病気が隠れている場合もあります。耳鼻咽喉科で相談すると、味覚の程度を検査してもらえるので、気になる人は、一度自分の味覚を調べるところからはじめるとよいでしょう。

■妻の料理に文句をつけた70歳男性の腎機能

そういえば、以前、腎機能が低下していると医師に指摘され栄養指導を受けに来た70歳の男性は、腎機能低下の原因が塩分のとり過ぎにもあることを知りませんでした。

奥さんが作る料理に「味が薄い！」と文句を言って、いつも自分でしょうゆや塩をかけて食べていたそうです。「腎臓って、悪くなるともう元に戻らないんですよね。妻に文句を言い続けて悪いことをしてしまった」と話されていたのが印象的でした。

どうか皆さんも、自分の味覚が衰えていくということを、頭の片隅でもよいので、覚えておいていただけたらと思います。

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森 由香子（もり・ゆかこ）

管理栄養士

日本抗加齢医学会指導士。東京農業大学農学部栄養学科卒業。大妻女子大学大学院（人間文化研究科人間生活科学専攻）修士課程修了。2005年より、東京・千代田区のクリニックにて、入院・外来患者の血液検査値の改善にともなう栄養指導、食事記録の栄養分析、ダイエット指導などに従事している。また、フランス料理の三國清三シェフとともに、病院食や院内レストラン「ミクニマンスール」のメニュー開発、料理本の制作などを行う。抗加齢指導士の立場からは、“食事からのアンチエイジング”を提唱している。『おやつを食べてやせ体質に! 間食ダイエット』（文藝春秋）、『1週間「買い物リスト」ダイエット』（青春出版社）など著書多数。

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（管理栄養士 森 由香子）