高橋彩華が今季2勝目 鈴木愛2位、佐久間朱莉はイーグル締めで3位
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。トップタイで出た高橋彩華が5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル14アンダーで鈴木愛との一騎打ちを制し、今季2勝目、通算4勝目を果たした。
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前半は鈴木とともに3バーディ・ボギーなし。互いに一歩も譲らない一騎打ちの様相を呈していたが、後半から流れが変わった。伸ばしあぐねる鈴木を尻目に、高橋は11、13番でバーディを奪取。2差の単独トップで最終18番を迎えると、パーフィニッシュで笑顔がはじけた。鈴木はトータル13アンダー・2位で通算23勝目はお預けとなった。昨年覇者の佐久間朱莉は18番でイーグルを奪うなど「66」をマーク。木戸愛と並ぶトータル9アンダー・3位に入った。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータル1アンダー・32位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した高橋は1800万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：高橋彩華（-14）2位：鈴木愛（-13）3位：佐久間朱莉（-9）3位：木戸愛（-9）5位：堀琴音（-8）6位：入谷響（-7）6位：渡邉彩香（-7）8位：菅沼菜々（-5）8位：申ジエ（-5）10位：菅楓華（-4）10位：沖せいら（-4）
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