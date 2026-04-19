■「スローライフ」という言葉の裏側

「いつかは自然豊かな田舎でゆったりと暮らしたい」と夢を膨らませる人も多いのではないでしょうか。しかし、都会の喧騒を離れた先に待っているのは、必ずしも穏やかな桃源郷とは限りません。

「田舎暮らし」という甘美な響きの裏には、都市生活者には想像もつかない特有のルールや、合理性だけでは測れない「田舎の論理」が存在します。憧れだけで飛び込めば、そこは「理想の地」ではなく、逃げ場のない「悪夢の現場」へと変貌してしまいます。

本稿では、プレジデントオンラインで大きな反響を呼んだ、移住の「光と影」を直視する3つの記事を厳選しました。 1本目は、「家も土地もタダ」という破格の条件に潜む、旧来の集落ならではのリスクとしがらみの正体を暴きます。続いて、人口わずか数十人の村に嫁いだ女性の体験から、挨拶代わりにプライバシーへ踏み込まれる濃密な人間関係の現実を浮き彫りにします。そして最後に、経済評論家の視点から、車なしでは成立しない「老後の田舎暮らし」の現実を紹介します。

人生の再スタートを失敗しないための気づきにつながれば幸いです。

■｢話し相手になってくれるなら､家も土地もタダでやる｣そんな農家物件に絶対手を出してはいけないワケ

（2022年9月3日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／kanonsky）

都市部から地方に移住するとき、どんな物件を選んだらいいか。作家のたくきよしみつさんは「田舎の中古住宅物件は大きく3種類に分けられる。このうち『古くからある集落の空き家』と『バブル期の別荘地』は気を付けたほうがいい」という――。＜続きを読む＞

■あいさつ代わりに｢子どもはまだか｣と言われる…過疎村に定住した女性が見た地方移住に向く人とそうでない人

（2024年4月21日公開）

冬の山熊田の様子（画像提供＝大滝ジュンコさん）

田舎暮らしを成功させるには、どうすればいいのか。『現代アートを続けていたら、いつのまにかマタギの嫁になっていた』（山と渓谷社）を書いた大滝ジュンコさんは、9年前に新潟県にある人口37人の集落へ移り住んだ。大滝さんは「地方移住に成功する人と失敗する人には明確な違いがある」という――。＜続きを読む＞

■クルマなしでは生活できない田舎は最悪…｢老後の田舎暮らし｣を絶対にやってはいけない理由

（2022年12月8日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／golaizola）

老後はどこに住むのがいいのか。経済評論家の佐藤治彦さんは「車がなくては何もできないような田舎に住んではいけない。むしろ50歳前後には生活の拠点を都市部に移しておいたほうがいい」という――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）