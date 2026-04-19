巨人軍OB会長で、DeNAの元監督でもある中畑清氏（72＝本紙評論家）が19日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。男子ゴルフの今季メジャー第1戦・マスターズ（米オーガスタナショナルGC）でのセルヒオ・ガルシア（46、スペイン）の“行為”に言及した。

同トーナメント最終日の12日（日本時間13日）、2017年覇者のセルヒオ・ガルシア（46、スペイン）は2番のティーショットが大きく右に曲がると、怒りをあらわにしてクラブで地面を叩きつけ、さらにドライバーで近くのウオータークーラーを破壊。その後、4番で競技委員から直接注意を受け、行動規範違反の警告が下された。最終日は2バーディー、5ボギーで3オーバー「75」。通算8オーバー52位で大会を終えた。

ガルシアは14日、SNSを通じて「日曜日のマスターズ・トーナメントでの私の行動についてお詫び申し上げます。私は、マスターズとオーガスタナショナルゴルフクラブのゴルフ界における意義を尊重し、大切に思っています。自分の振る舞いを後悔しており、それはゴルフというスポーツにふさわしくないものです。マスターズ、来場者、大会関係者、そして世界中のゴルフファンに対する私の敬意や感謝の気持ちを反映したものではありません」と謝罪した。

中畑氏は「大喝ですよ。絶対にしちゃいけない」と言い、落合氏は「人間の感情ですよ。感情をいかにしてコントロールするかっていうのが競技に必要なことなんだよね」とコメントしていた。