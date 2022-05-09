◇セ・リーグ 阪神4―3中日（2026年4月18日 甲子園）

中野の足が、勝利を大きくたぐり寄せた。森下が放った3回の先制打と7回の同点打で、いずれも一塁走者だった背番号7が一気に本塁へ生還。森下はお立ち台で「本当に（中野）拓夢さんが一塁から良い走塁をしてくれた」と感謝した。21年の盗塁王。快足だけではない匠（たくみ）の技が、2度の長駆生還に詰まっていた。

死球で出塁した3回2死一塁の場面では、事前に一塁ベース上で外野手の守備位置を確認。左翼手・細川が左中間寄りに陣取っていたのを見逃さなかった。「レフト線に飛んだ瞬間、絶対にホームまで還るという思いで走りました」。森下の打球が歓声とともに左翼線を転がる。もたつくクッション処理を見て、さらに加速した。最後はスライディングの必要もなく、悠々とホームへ帰還した。

2―3の7回は1死から右前打で出塁。右中間への打球に判断良くスタートを切ると、ヘッドスライディングで一気に本塁を陥れた。「今後もああいう長打で一塁からホームへというのはすごく大事になる。もっと詰めてやっていきたい」とうなずく。

猛虎の強みを体現した走りに加え、打っては10試合連続安打。武器の足が生きるのも、バットで結果を残しているからこそだ。「何とかクリーンアップの前に、走者が出た状態で回したい。その意識はすごくある」。卓越した出塁力、走力を持つ職人は、これからも虎不動のクリーンアップを「打」と「走」で支えていく。 （松本 航亮）