¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦£Ã£Ã¡ÛÄ¬ºê¹ë¡¡µÜ¸¶·òÅÍ·âÇË¤Ç³«Ëë£²Ï¢¾¡¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤Ï²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¸Æü¡¦Ì¾¸Å²°Âç²ñ¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£¶¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Ä¬ºê¹ë¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£·¡Ë¤òÇË¤ê¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Ã£Ã½Ð¾ì¤ÎÄ¬ºê¤Ï¡¢£±£²Æü¤Î½éÀï¤Ç°ÂóîÍ¦ÇÏ¤ò²¼¤·¤Æ¹¥È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤½¤Î²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤¿µÜ¸¶¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤Ë°ú¤«¤º°ì¿Ê°ìÂà¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¾ì³°Àï¤ÇÆ¬ÆÍ¤¡¢Å´Ãì¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ä£Ä£Ô¤Ç¸Ç¤¤¾²¤ËÇ¾Å·¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢±þÀï¤·¤Æ¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¬ºê¤Ï½Å¤¤¥Á¥ç¥Ã¥×¤â¸ú²ÌÅª¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£ºÇ¸å¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÞÕ¿È¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢²¦¼Ô¤ò¶õÃæ¤Ç£±²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¬ºê¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ä¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿µÏ¿¡¢µ²±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¤ÎµÜ¸¶¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ¬ºê¹ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÇÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»æ°ì½Å¤À¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£º£Æü¤Î¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤Ï²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤ÎÎØ¤«¤é¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£²¶¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇ®¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤¦£±»î¹ç¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤¬ÀÆÆ£¥ì¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£