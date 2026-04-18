LACOSTEとFREAK’S STOREの別注Tシャツ♡機能性も抜群の新作登場

シンプルでおしゃれ、さらに快適さも叶えたい方に♡LACOSTEとFREAK’S STOREの別注Tシャツが登場しました。ブランドらしい洗練デザインに、機能性をプラスした注目アイテム。デイリーコーデを格上げしてくれる一枚を、この機会にチェックしてみてください♪

こだわり素材の機能Tシャツ♡

「ワンポイントロゴ スピンドル付き クルーネック半袖Tシャツ」は14,300円（税込）。

オーガニックコットンとリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮した素材を採用。吸水性と接触冷感機能も備えており、暑い季節でも快適に着用できます。

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シルエット調整も自在♡

裾にはスピンドルを搭載し、シルエットを自由に調整可能。

FREAK’S STOREらしいグリーンカラーがアクセントになり、シンプルながらも個性を演出します。スタイリングに合わせてアレンジできるのも嬉しいポイントです。

豊富なカラー展開

カラーはOFF-WHITE、BLACK、PINK、YELLOW、OLIVE、NAVYの6色。

LACOSTEらしい鮮やかな色味からベーシックカラーまで揃い、コーディネートの幅が広がります。サイズはS・M・L展開で、自分に合ったフィット感を選べます。

夏コーデの主役に

LACOSTEとFREAK’S STOREの別注Tシャツは、デザインと機能性を兼ね備えた優秀アイテム♡一枚でさらっと着るだけでおしゃれに決まるので、夏のワードローブにぴったりです。

ぜひ自分好みのカラーで、快適なスタイルを楽しんでみてください♪