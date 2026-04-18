オランダバレーボール連盟（Nevobo）は17日、2026年度の男子オランダ代表メンバーを発表した。

ネーションズリーグ2025で最下位に終わり2026年はネーションズリーグに参戦できないオランダ。欧州リーグと9月の欧州選手権に臨むことになる。

ジョエル・バンクス監督は24人の選手を招集。2025年は不在だったニミル・アブデルアジズ（ジラート・バンクス）も復帰している。

■男子オランダ代表メンバー

▼セッター

ヨリス・ベルクハウト

トム・ボウマンズ

マルクス・ヘルト

フレーク・デ・ヴァイヤー

▼アウトサイドヒッター

ヤニク・バク

フース・ブール

ユーリ・エベラール

ルーク・デ・グルート

サイメン・ハグ

トム・コープス

ジョルディ・ファン・ラー

リック・ファン・ソルケマ

▼オポジット

イボ・ランシン

シル・メイス

ショルス・タイホイス

▼ミドルブロッカー

トム・ファン・デル・エント

シーベ・コレンブルク

ファビアン・プラク

ディオン・フェルバイ

トワン・ウィルテンブルグ

ボー・ウォルテルバー

▼リベロ

アレク・アレクソフ

ジェフリー・クロク