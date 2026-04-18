大エースのニミルが復帰！ オランダ代表がメンバーを発表
オランダバレーボール連盟（Nevobo）は17日、2026年度の男子オランダ代表メンバーを発表した。
ネーションズリーグ2025で最下位に終わり2026年はネーションズリーグに参戦できないオランダ。欧州リーグと9月の欧州選手権に臨むことになる。
ジョエル・バンクス監督は24人の選手を招集。2025年は不在だったニミル・アブデルアジズ（ジラート・バンクス）も復帰している。
■男子オランダ代表メンバー
▼セッター
ヨリス・ベルクハウト
トム・ボウマンズ
マルクス・ヘルト
フレーク・デ・ヴァイヤー
▼アウトサイドヒッター
ヤニク・バク
フース・ブール
ユーリ・エベラール
ルーク・デ・グルート
サイメン・ハグ
トム・コープス
ジョルディ・ファン・ラー
リック・ファン・ソルケマ
▼オポジット
イボ・ランシン
シル・メイス
ショルス・タイホイス
▼ミドルブロッカー
トム・ファン・デル・エント
シーベ・コレンブルク
ファビアン・プラク
ディオン・フェルバイ
トワン・ウィルテンブルグ
ボー・ウォルテルバー
▼リベロ
アレク・アレクソフ
ジェフリー・クロク