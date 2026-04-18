柏木由紀子、新たな手編みアイテムが完成 ふんわりニットのセーター着こなすオフショットに反響「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」
俳優の柏木由紀子（78）が15日、自身のインスタグラムを更新。「新しい手編みのセーター完成」と報告し、鮮やかなブルーのニットを着用したオフショットを公開した。
【写真】「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」 新たな手編みセーターをまとい笑顔の柏木由紀子
「ウールモヘアなので、実際に着るのは秋以降かなと思いますが 編む過程が楽しくて取り組んでいるので問題なしです」とつづり、作っている最中に「最後あと少しのところで糸が足りなくなるハプニング」があったことも明かした。
続けて「手先を使うのは心身に良いと言われていますよね。庭仕事もそうですが、実際に触れる 体を動かす、そしてそれが形になる。買い物のときに字を書いてメモをするのも今の時代アナログではありますが大切にしていることのひとつです」「掃除も料理も寄せ植えも草むしりもすべて自分でやってます」とも話し、これらが自身の「元気でいる秘訣のひとつなのかも？」とつづっている。
この投稿に対し、ファンからは「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」「綺麗なブルー、ふんわりモヘアのセーターお似合いです」「編み物も上手なんですね」「手編みセーター欲しいです」といった声が寄せられている。
【写真】「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」 新たな手編みセーターをまとい笑顔の柏木由紀子
「ウールモヘアなので、実際に着るのは秋以降かなと思いますが 編む過程が楽しくて取り組んでいるので問題なしです」とつづり、作っている最中に「最後あと少しのところで糸が足りなくなるハプニング」があったことも明かした。
この投稿に対し、ファンからは「すごい！」「素敵なお色味ですね〜」「綺麗なブルー、ふんわりモヘアのセーターお似合いです」「編み物も上手なんですね」「手編みセーター欲しいです」といった声が寄せられている。