連休を満たす親子体験集！ 東京都「東京都こどもの日スペシャル」

記事ポイント ゴールデンウィークに親子で楽しめる約300件のイベントやコンテンツをまとめてチェックできます。恐竜体験や未来のモビリティ、水上スポーツまで、子どもの「やってみたい」が広がる企画がそろいます。公開は5月6日までの期間限定で、おでかけ計画を立てたい今こそ見ておきたい特設ページです。 ゴールデンウィークに親子で楽しめる約300件のイベントやコンテンツをまとめてチェックできます。恐竜体験や未来のモビリティ、水上スポーツまで、子どもの「やってみたい」が広がる企画がそろいます。公開は5月6日までの期間限定で、おでかけ計画を立てたい今こそ見ておきたい特設ページです。

東京都が、ゴールデンウィークに親子で楽しめる情報を集めた特設ページ「東京都こどもの日スペシャル」を期間限定で公開します。

約300件ものイベントやオンラインコンテンツがまとまっていて、連休のおでかけ先を一気に探せるのがうれしいポイントです。

東京都「東京都こどもの日スペシャル」

特設ページ名：東京都こどもの日スペシャル公開場所：こどもスマイルムーブメント公式ウェブサイト内公開期間：2026年4月17日から2026年5月6日まで掲載対象：2026年4月25日から2026年5月6日までのイベントなど掲載件数：約300件特設ページURL：omo-smile.metro.tokyo.lg.jp/stp/kodomonohisp_r8

ワークショップや文化鑑賞、スポーツ、科学体験、食の企画まで幅広くそろい、年齢や興味に合わせて予定を組みやすい特集です。

自治体や企業、団体が実施する企画をまとめて見比べられるので、移動先や過ごし方を家族で相談する時間まで楽しくなります。

注目の体験

掲載例には「SusHi Tech Tokyo 2026 パブリックデイ」のリアル恐竜体験があり、目の前に現れる迫力に子どもが夢中になる時間を想像させます。

未来のモビリティ体験や生きもの観察、水上アクティビティも紹介されていて、遊びながら新しい興味に出会えるのも魅力です。

音楽フェスティバルやスポーツ会場でのイベントも含まれているため、きょうだいで好みが違っても行き先候補を見つけやすくなっています。

連休計画に役立つ魅力

ゴールデンウィークは予定が集中しやすい時期だからこそ、約300件の情報を一覧で見られるこの特設ページは心強い存在です。

屋外で体を動かしたい日も、天候を気にせず楽しみたい日も、その日の気分に合わせて選べるのがうれしいところです。

公開は5月6日までの期間限定なので、連休直前にまとめて探すより、早めにチェックして気になる企画を押さえておくと安心です。

親子で過ごす特別な1日を探したい人にとって、連休の楽しみ方がふくらむ「東京都こどもの日スペシャル」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京都こどもの日スペシャルではどんな内容が見られますか？

A. ワークショップ、文化鑑賞、音楽、スポーツ、科学体験、食の企画など、ゴールデンウィーク中に子どもが楽しめる約300件のイベントやコンテンツが掲載されています。

Q. いつまで公開されていますか？

A. 特設ページの公開期間は2026年4月17日から5月6日までです。

掲載されているのは主に4月25日から5月6日に開催されるイベント情報なので、連休前の確認がおすすめです。

Q. どんな家族に向いている特設ページですか？

A. 体験型イベントが好きな家族はもちろん、屋内外のおでかけ候補をまとめて探したい人にもぴったりです。

興味の異なる子どもがいても候補を見つけやすいのが魅力です。

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