シンガー・ソングライターのメーガン・トレイナーが、「スパイキッズ」で知られる夫で俳優のダリル・サバラとの結婚生活を修復するため、「本格的なセラピー」に通っていることを明かした。2018年にダリルと挙式、ライリー君(5)、バリー君(2)を出産後、代理出産により今年の1月、マイキーちゃんを迎えたところのメーガンだが、子育てに追われ、夫婦間の関係が「後回し」になり、口論を繰り返す悪循環に陥ってしまったという。



【写真】代理出産での第3子を抱く人気シンガー・ソングライター 夫は俳優

Usウィークリー誌にメーガンはこう話す。「私は本格的なセラピーを受けているところ。このアルバム(『Toy With Me』)の制作中は結婚カウンセリングを受けていたの。私たちは今、すごく良い状態だから、みんなにもお勧めするわ」「でも1歳から5歳という小さい子供がいると、夫婦関係は後回しになって、『なんで喧嘩しているの？同じチームなはずなのに』ってなってしまうことに気づいた」「私たちはほんとに小さな口論を繰り返し、全く異なる現実に暮らしていることに気づいたから、結婚カウンセリングを始めたの。ケンカしている時でさえ、『ねぇ、何で同じことでまたケンカしているの？』って言っていたくらい」



そして、現在2人の関係が大きく改善し、ほぼ口論もなくなったと説明している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）