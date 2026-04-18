「名探偵コナン」を深掘り！ファン歴15年のちゃんみな登場 ミステリーアニメの金字塔の隠れた見どころは“恋愛”？
本日4月18日（土）よる11時30分より、日本テレビ系にて「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」を放送。
普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が「いま日本中で推されているモノ」がなぜそこまで推されているのか？自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら…世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
▼TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含めた特別版を無料配信！
TVer：https://tver.jp/series/srszluphnh
今回は、今年でテレビ放送30周年、劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開中の国民的人気作品「名探偵コナン」を深掘り！
■子どものみならず大人をも魅了するワケとは？
番組史上初となる2週連続での「名探偵コナン」回をお届け！今回はその前編となる。
子どもから大人まで幅広い世代を魅了する国民的人気アニメ「名探偵コナン」。今年で29作目を迎える劇場版シリーズは、累計観客動員数は驚異の1億人超えを達成しており、3年連続で興行収入130億円を突破するなど、数々のアニメ映画の中でも飛び抜けた記録を成し遂げている。
アニメ好きで知られる佐久間は今回のテーマに「うわー！コナンだー！」と、さっそく目を輝かせる。一方日村はというと「俺一回も見たことないんだよね」、「だから何にも知らない」と正直に明かす。
そんな2人に、「名探偵コナン」の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、小学生の時から「名探偵コナン」にどっぷりハマっているという声優の竹達彩奈と、幼少期の趣味は「名探偵コナン」のアニメを1話から最新話まで繰り返し見ることだったという乃木坂46の菅原咲月。
さらにスタジオにはもう1人、スペシャルゲストが登場！「名探偵コナン」ファン歴15年、「（名探偵コナンは）私のDNAに入ってます、めちゃくちゃ」と語るアーティストのちゃんみなをゲストに迎える。
ちゃんみなは推しキャラクターとして主人公の工藤新一を挙げるが、「名探偵コナン」について何も知らない日村は「あの、新一って誰？」と、ひとり会話に乗り遅れてしまう。主人公すら知らないという日村に対し、ちゃんみなは「マジか、マジか、マジか」と驚きつつも、「名探偵コナン」のあらすじをざっくり説明。
■2つの“推しポイント”を徹底深掘り！
「名探偵コナン」に関するさまざまなVTRを見ながら、【コナンファンの約6割が女性！キュンとする恋愛模様】、【イケメン揃いのキャラクターにファンもメロメロ！】という2つの推しポイントを解説していく。
主人公の江戸川コナンが難事件を解決していくというミステリーアニメとしての印象が強い「名探偵コナン」作品だが、大人もハマるワケには、キャラクター同士の甘酸っぱく、もどかしい恋愛模様が描かれていることも挙げられる。
特に江戸川コナンと同一人物である主人公の工藤新一と、その幼なじみの毛利蘭のカップルは、ファンたちから向けられる熱量も人気も高い。お互いの気持ちをうまく伝えられず、意地っ張りになってしまう新一独特の愛情表現に、日村は「待って説明してくれ」と、思わずツッコミを入れる場面も？
さらに、「名探偵コナン」ファンの約6割が女性ということもあり、作中に登場するイケメンだらけのキャラクターたちにも注目。ちゃんみなも推す敏腕FBIイケメンキャラのセリフ当てクイズでは、佐久間が自信満々に解答するも、ちゃんみなからまさかの厳しいコメントが!?
大人気アニメの意外なストーリー要素や、個性的なキャラクターについて深く知っていく佐久間・日村。主人公も知らなかった日村にとっても「名探偵コナン」は“推し”となるのか!?
■番組概要
毎週土曜日よる11時30分 日本テレビ系で放送
放送後からTVerにて無料配信を実施
出演：佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）
チーフプロデューサー：矢野尚子
プロデューサー：柏原萌人
演出：田村幸大
制作協力：デージカンパニー ザ・ワークス
製作著作：日本テレビ
公式サイト：https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu：https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer：https://tver.jp/series/srszluphnh
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