日経225先物：18日0時＝1140円高、5万9940円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円高の5万9940円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1464.10円高。出来高は1万588枚となっている。
TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比70.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は79.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59940 +1140 10588
日経225mini 59950 +1150 167266
TOPIX先物 3840 +70.5 14075
JPX日経400先物 34755 +750 548
グロース指数先物 782 +13 1161
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比70.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は79.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59940 +1140 10588
日経225mini 59950 +1150 167266
TOPIX先物 3840 +70.5 14075
JPX日経400先物 34755 +750 548
グロース指数先物 782 +13 1161
東証REIT指数先物 売買不成立
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