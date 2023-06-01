　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円高の5万9940円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1464.10円高。出来高は1万588枚となっている。

　TOPIX先物期近は3840ポイントと前日比70.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は79.19ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59940　　　　 +1140　　　 10588
日経225mini 　　　　　　 59950　　　　 +1150　　　167266
TOPIX先物 　　　　　　　　3840　　　　 +70.5　　　 14075
JPX日経400先物　　　　　 34755　　　　　+750　　　　 548
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　 +13　　　　1161
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース