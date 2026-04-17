ハーマンインターナショナルは、「JBL」ブランドより、ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売します。実売価格は7700円（税込）。

「JBL Go 5」（ブラック）

記事のポイント コンパクトで持ち運びしやすい「JBL Go」シリーズの最新機種は、簡単にステレオ再生が楽しめる新機能「AirTouch」を搭載。2台の「Go 5」を軽く接触させるだけで、簡単にステレオペアリングできます。また、「Go」シリーズ初搭載のアンビエントエッジライト機能にも注目。

本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズのBluetoothスピーカー。強化されたアンプ部と改良された45mm径ダイナミックドライバーの採用により、筐体からは想像できないほど力強く、クリアなサウンドを実現します。

さらに、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応し、最大24bit/48kHzの高品位な音楽再生が可能です。

機能面では、IP68の防塵防水性能に加え、耐衝撃設計を採用。浴室やキッチンなどの水場だけでなくビーチやキャンプなどのアウトドアシーンでも、安心して使用できます。

「JBL Go 5」（スクワッド）

また、「JBL Go」シリーズとしてはじめてアンビエントエッジライトを搭載し、音楽体験を視覚的にも盛り上げるだけでなく、電源やペアリング状態、バッテリー残量もひと目で確認できます。

新たに搭載されたAirTouch機能により、2台の「Go 5」を軽く触れ合わせるだけでワイヤレスステレオ再生ができるほか、Auracastにも対応することで、対応スピーカーを複数接続し、より広い空間へサウンドを届けることも可能です。

↑2台を軽く触れさせることで簡単にステレオ再生可能。

連続再生時間は約10時間（プレイタイムブースト機能ON時）、約8時間（プレイタイムブースト機能OFF時）。

また、2026年夏に登場予定の「JBL EasySing Mic Mini」などのオプションを接続することで、簡易カラオケなど便利な使い方ができるようになります。

↑2026年夏登場予定の「JBL EasySing Mic Mini」を接続すればカラオケも可能。

本体カラーはブラック、ブルー、レッド、ホワイト、スクワッド、パープル、ピンク、ターコイズブルー、オレンジの全9色（オレンジはJBL公式サイト専売モデル）。

JBL 「JBL Go 5」 発売日：2026年4月23日 実売価格：7700円（税込）

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