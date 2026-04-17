アルテミス北海道に入場者数算出の規約違反で制裁金100万円… 実数の「200%以上」を報告したケースも

一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は17日、V.LEAGUE WOMENのアルテミス北海道に対し、入場者数の算定に関する規約違反があったとして、制裁金100万円の科罰を決定した。

2025-26シーズンのV.LEAGUE WOMENでリーグ最下位ながらリーグ上位の入場者数を記録し、2026年1月に北ガスアリーナ札幌46で行われた倉敷アブレイズ戦では2000人以上の入場を記録したことも発表していたアルテミス。

JVLの発表によると、そのアルテミスにおいてJVL規約第43条に抵触する複数の違反行為が認定された。具体的には、規約で定められた方法（入場券の機器読み取りまたは半券枚数の集計）とは異なる方法で入場者数を算定して報告していたほか、算定根拠が不明確なまま人数を発表。さらに、後日検証を行うための入場券半券を保管しておらず、適切な検証ができない状態を招いていたという。

対象となったのは、2025年10月25日の開幕戦から2026年1月18日にかけて開催されたホームゲーム計10試合。クラブが発表した入場者数と推計される入場者数の乖離が著しく、複数の試合において実数の200％以上が報告されていた。

JVLは今回の制裁理由について、是正指導を行った後も改善が不十分であった点を重く見ており、「遵法意識が極めて希薄であると言わざるを得ず、バレーボール界およびVリーグ全体の信頼を大きく毀損する行為である」と厳しい見解を示している。

本来、JVL規約における入場者数とは、チケットの販売枚数ではなく、実際に会場を訪れて着席した人数（未就学児や介助者、関係者等を含む）の実数を指す。

なお、アルテミスは来シーズン、新社会人リーグの日本バレーボールリーグに参加することが決まっている。