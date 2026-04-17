子どもの好き嫌いに、献立を迷った経験はありませんか？ 栄養面が気になりつつも、毎日の食事づくりに頭を悩ませることもありますよね。今回は、SNS総フォロワー数40万人超、時短レシピで人気の爆速レシピクリエイター・およねさんに、“魚肉ソーセージ”を使った「簡単ナゲットレシピ」を教えてもらいました！

魚肉ソーセージと豆腐で簡単！子どももうれしいおかず

今回は、魚肉ソーセージと豆腐でつくれる「ナゲット」のつくり方を紹介します。無理なくつくれて、好き嫌いが出やすい子どもでも食べやすいのがうれしいポイントです。ぜひつくってみてください！

【写真】袋を使えばラクチン！

●魚肉ソーセージde豆腐ナゲット

【材料（約10個分）】

魚肉ソーセージ 1本

木綿豆腐 150g（水きり必須）

A［片栗粉大さじ1 マヨネーズ大さじ1 塩少々 パン粉大さじ1］

油 適量



【つくり方】

（1） 豆腐はキッチンペーパーに包んで皿に乗せ、電子レンジ600Wで1分30秒加熱し、水きりをする。その間に、魚肉ソーセージはちぎってビニール袋に入れ、手で小さくつぶしていく。

（2） ビニール袋の魚肉ソーセージと豆腐、Aを入れてよく混ぜる。

（3） フライパンに油を入れて、中火加熱する。

（4） （2）のビニール袋の端を切ったら、中身をスプーンに絞りだし、丸く成形してフライパンに落とす。

（5） ナゲットの全体がこんがりするまで揚げ焼きして、完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください

偏食な息子のために考案したメニュー！

わたしの7歳の息子は、ちょっぴり偏食ぎみ。晩ごはんを見て「僕が食べられるものない」と言うのも、もはや日常茶飯事です。（給食ではちゃんと食べているらしいのに…なんで？と思いつつ）

最初は戸惑っていたわたしも、いつからか「そうですか〜」と少し肩の力を抜けるように。でもやっぱり、栄養バランスのことは気になります。

そんなときの救世主が「魚肉ソーセージ」。これなら食べてくれることが多く、「ひとまずこれでOK」と思える安心感があります。

今回紹介したナゲットは、そんな魚肉ソーセージに豆腐を加えた優しい味わい。ふんわりとした食感で、普通のナゲットよりも軽く、子どもにも食べやすいのが特徴です。

頑張って完璧を目指さなくても、ちゃんとごはんになる。そんな気持ちで取り入れられる一品があると、日々の食事づくりも少しラクになりますよ。