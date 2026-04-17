進化を遂げた軽二輪スクーター

ホンダは、アドベンチャースタイルの軽二輪スクーター「ADV160」に新たな装備を追加し、一部の外観デザインを変更した新型モデルを2026年5月21日に発売することを発表しました。

今回のモデルチェンジでは、車体前部側面のカバー形状が見直され、どこへでも出かけたくなるようなアクティブなアドベンチャースタイルをより一層際立たせています。フロントセクションはパーツを分割して構成することで、メカニカルな密度感を演出。また、デュアルLEDヘッドライトとエッジの効いたカウルが、タフで個性的な印象を主張します。高い防風性能を発揮するスクリーンは、高さを2段階に調節することが可能です。

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車体には軽量かつ高剛性なフレームを採用し、ストローク量を確保したサスペンション（フロント130mm、リア110mm）が組み合わされています。特にリアにはリザーバータンク付きダンパーが装備されており、安定した減衰力を生み出すことで、街中の様々な路面から荒れた道まで、上質で快適な乗り心地を実現しています。

足まわりには専用開発のブロックパターンを持つチューブレスタイヤが装着され、未舗装路における走破性にも貢献しています。ブレーキシステムは、フロントにABSを標準装備し、前後ともに軽量なウェーブディスクを採用。さらに、スリップしやすい路面での安心感を高めるHSTC（Honda セレクタブル トルク コントロール）も搭載されています。

パワートレインには排気量156ccのエンジン「eSP+」が搭載され、市街地からツーリングまで幅広い状況で力強い走行性能と優れた燃費性能を両立させています。

新型ADV160の大きな特徴として、スマートフォンと連携する機能「Honda RoadSync」が新採用されました。これは、車両とスマートフォンをBluetoothで接続し、ハンドルのセレクトスイッチや別売りのヘッドセットを使った音声入力によって、音楽再生やナビゲーションといったアプリの操作を可能にするものです。

メーターには新たに5インチフルカラーTFTメーターが採用され、各種情報を画面に表示できるため、運転中の視線移動を最小限に抑えられます。

このほか、フロントインナーボックス内には携帯端末の充電に便利なUSB Type-Cソケットが設けられ、エンジンの始動やシートの開錠がスムーズに行えるHonda SMART Keyシステムも標準で装備されています。容量29Lのラゲッジボックスや、急制動を後続車に伝えるエマージェンシーストップシグナルなど、日常からツーリングまでライダーの利便性と安全性を高める機能が充実しています。

ボディカラーは、スポーティな「マットパールアジャイルブルー」、タフなイメージの「マットガンパウダーブラックメタリック」、都会的な「パールスモーキーグレー」の全3色が用意されます。

価格は（消費税込み）53万9000円です。タフな外観と充実した装備により、ライダーの冒険心を刺激する一台となっています。