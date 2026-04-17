BTSが新曲「Hooligan」ビハインドで魅せた“神ビジュアル”！ジンの真剣な眼差しに悶絶＆ジョングクとジミンの不意打ちピースに「可愛すぎ」

【動画】BTSの「Hooligan」ビハインドショートフィルム／ビハインド本編映像（日本語字幕あり）／メンバーがギュッと密着！ダンス練習オフショット／「Hooligan」MV

BTSのSNSが更新。新アルバム『ARIRANG』の収録曲「Hooligan」のMV撮影ビハインド映像が公開され、メンバーの素顔と圧倒的な表現力のギャップに注目が集まっている。

■BTSメンバーが「Hooligan」撮影現場で見せた“素顔と緊張感”

グループのSNSには、ビハインド映像を抜粋した“ショートフィルム”が公開。緊張感漂う屋外セットでの撮影中、ダンサーの影からひょっこりと顔を覗かせ、ピースするJIMIN（ジミン）とJUNG KOOK（ジョングク）の姿でスタート。

モノクロで映し出されたソロ撮影シーンでは、行き交う人々の中でカメラを真っ直ぐに見つめるメンバーそれぞれの姿が印象的。その鋭い眼差しと圧倒的な存在感に、思わず目を奪われる。

また、BTSのYouTubeチャンネルに公開された本編映像では、「牛に舐められた感じ」と自身の髪型を表現するSUGA（シュガ）のユーモラスなコメントをはじめ、ペアダンスシーンでJ-HOPE（ジェイホープ）とV（ヴィ）が細かく動きを確認し合う姿も収録。

モニターを真剣な表情で見つめるJIN（ジン）、監督と英語でディスカッションを重ねるRM（アールエム）、そして全員で映像をチェックする場面など、作品の完成度を追求するプロフェッショナルな一面も垣間見える。

SNSでは「こっそりピースしてるグクミン可愛すぎ」「ジンくんのモニターチェック姿、思わず声出た」「牛に舐められたみたいな髪型…？笑」「最後寒そうだね」「嬉しいけどもっと長い映像も見たい！」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

■動画：BTS 「‘Hooligan’ MV Behind the Scenes」（日本語字幕あり）

■写真：「Hooligan」ダンス練習、7人の密着オフショット

■動画：BTS 「Hooligan」Official MV