いま、世界で再び「UFO」への関心がにわかに高まっています。ドナルド・トランプ大統領が準備しているとウワサされるUFOの極秘情報。それを発表する日付として囁かれている「7月8日」は、実はUFO史において極めて特別な意味を持つことをご存知ですか？

今から約80年前の1947年7月8日は、UFO史上最も有名な墜落事件「ロズウェル事件」でアメリカ軍が空飛ぶ円盤の回収したことが地元紙で報じられた日なのです。

この奇妙な符合に沸くいま、超常現象の「基礎知識」を網羅するのに最適な一冊『ムー認定 驚異の超常現象』の電子版が、本日4月17日限定で499円のセール中です！

ムー認定 驚異の超常現象 著:並木伸一郎, 編集:ムー編集部 \2,376 （2026/04/15 17:04時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ミステリーの入門書として最適！ 贅沢すぎるベストセレクション

本書は、雑誌『ムー』の創刊40周年＆500号記念という節目に編まれた「超常現象の集大成」とも言える一冊。

先に述べた「ロズウェル事件」を筆頭に、「ミステリー・サークル」「ジョージ・アダムスキー」「スカイフィッシュ」「フラットウッズ・モンスター事件」「火星の人面岩とNASAの隠蔽工作」など、世界的に有名なトピックがわかりやすく解説されています。きっと目次を眺めるだけで、「知ってる！」「聞いたことある！」というワードが見つかるはず！

また、SNSでもよく拡散されている、江戸時代のUFO伝説「虚舟」（うつろぶね）など、日本独自のネタも網羅されています。

これを機に、怪しい『ムー』の世界へようこそ

執筆は、この界隈の第一人者である並木伸一郎氏。長年ミステリー界を牽引してきた並木氏による解説は、単なる都市伝説を超えた信頼性があります。

また、写真や図版を大きく使ったビジュアルなので、雑誌感覚で気軽に読める点もおすすめです。世界を騒がせるUFOの正体とは？ 現代の教養として、この機会に超常現象の扉を叩いてみませんか？

特別価格499円で購入できるのは、4月17日の本日限定！ 「名前は知っているけれど、実はよく知らない」--そんな不思議の数々を、この一冊でアップデートしましょう！

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