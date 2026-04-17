ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > ソフトバンク、OpenAI向け400億ドルのローンに追加銀行を招致 ソフトバンク、OpenAI向け400億ドルのローンに追加銀行を招致 ソフトバンク、OpenAI向け400億ドルのローンに追加銀行を招致 2026年4月17日 9時37分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ ソフトバンクが、OpenAIへの投資を裏付ける400億ドル規模のローンに追加の銀行を招致していることが分かった。同ローンは現在「ソフトローンチ」段階にあり、参加行にはアンダーライター(主幹事証券会社)のもとで企業が株式や債券など有価証券の発行時に引受業務の一部を分担するサブアンダーライターとして、約50億ドルのコミットメントを求めているという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト OpenAI、1220億ドル調達完了で評価額8520億ドルに - AIインフラ覇権へ本格加速 ソフトバンクGがOpenAIに約4.7兆円追加出資、株式13%保有 Stargateプロジェクトに遅延？OpenAI・オラクル・ソフトバンク間の主導権争いが原因か