『風、薫る』第3週「春一番のきざし」を振り返る
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3週「春一番のきざし」の各回あらすじを振り返る。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
■第11回のあらすじ
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて・・。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
■第12回のあらすじ
シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう・・
■第13回のあらすじ
身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになった。
■第14回のあらすじ
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。
■第15回のあらすじ
直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
■第11回のあらすじ
吉江（原田泰造）や直美（上坂樹里）が案じる中、りん（見上愛）は環（宮島るか）を連れて、卯三郎（坂東彌十郎）の店「瑞穂屋」を訪ねる。結婚相手を見つけてほしいと頼んでいたはずが、卯三郎からは思わぬ答えが返ってきて・・。そんなある日、瑞穂屋に謎の青年（佐野晶哉）がやってくる。
シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上愛）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう・・
■第13回のあらすじ
身分を偽り、鹿鳴館の給仕になった直美（上坂樹里）。得意の英語を生かして働きながら、結婚相手を探すが、捨松（多部未華子）の鹿鳴館への思いも知ることに。そんなある日、鹿鳴館に海軍中尉の小日向（藤原季節）がやってくる。一方のりんは、瑞穂屋での仕事を懸命にこなし、卯三郎（坂東彌十郎）から初給金をもらうことになった。
■第14回のあらすじ
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族４人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい・・一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって・・。
■第15回のあらすじ
直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。