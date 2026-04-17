『転スラ』第75話は本日放送 怪しいキャラ登場…あらすじ＆場面カット公開
テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第75話（通算）が、本日17日23時より放送される。あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】怪しいキャラ登場！リムル姿が激変の『転スラ』75話の場面カット
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年には劇場アニメが公開され、現在、新作劇場アニメが公開中。
■第75話「仮魔体チーム結成」あらすじ
地下迷宮用の仮魔体を手にしたリムルたち。しかしレベルの低い仮魔体と連携の取れない戦い方ではチーム緑乱に太刀打ちできない。そこでリムルは仲間と特訓を始める。
【第4期イントロダクション】
開国祭を開き、各国と国交を結んだ魔国連邦は、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだす。種族の壁を越え、手を取り合い、繁栄していく魔国連邦。しかし、その裏で魔王リムルの台頭を危険視する者たちがいた。
シルトロッゾ王国五大老の長である元「勇者」グランベル・ロッゾとその孫娘、マリアベル・ロッゾ。支配による人類守護を掲げるグランベルとマリアベルは策謀を巡らせ、リムルと激突する。一方、黄金郷エルドラドでは魔王レオンがある目的のために動き出す。人類の守護者である勇者と、世界を支配する魔王。様々な思惑が交錯する中、ひとりの「勇者」が目覚めようとしていた。譲れない思いを胸に、リムルの次なる戦いが始まる。
【画像】怪しいキャラ登場！リムル姿が激変の『転スラ』75話の場面カット
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
■第75話「仮魔体チーム結成」あらすじ
地下迷宮用の仮魔体を手にしたリムルたち。しかしレベルの低い仮魔体と連携の取れない戦い方ではチーム緑乱に太刀打ちできない。そこでリムルは仲間と特訓を始める。
【第4期イントロダクション】
開国祭を開き、各国と国交を結んだ魔国連邦は、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだす。種族の壁を越え、手を取り合い、繁栄していく魔国連邦。しかし、その裏で魔王リムルの台頭を危険視する者たちがいた。
シルトロッゾ王国五大老の長である元「勇者」グランベル・ロッゾとその孫娘、マリアベル・ロッゾ。支配による人類守護を掲げるグランベルとマリアベルは策謀を巡らせ、リムルと激突する。一方、黄金郷エルドラドでは魔王レオンがある目的のために動き出す。人類の守護者である勇者と、世界を支配する魔王。様々な思惑が交錯する中、ひとりの「勇者」が目覚めようとしていた。譲れない思いを胸に、リムルの次なる戦いが始まる。
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