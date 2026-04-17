ÎëÌÚÍ£¿Í2È¯¤Ç¡ÈÌ¤³«¤ÎÃÏ¡É¤Ø¡ª¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯»Ø´ø´±¤¬¸ì¤Ã¤¿¾¡°ø¤È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤é¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï16Æü¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¡¦½à¡¹·è¾¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¥»¥ë¥¿¤ò3¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ò6¡Ý1¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤òÎ¨¤¤¤ë¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤òÍÊ¤¹¤ë¥²¥ó¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò2Àï¹ç·×5¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý0¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢¥»¥ë¥¿¤ÎËÜµòÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¤â¡¢33Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½FW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£
¡¡Â³¤¯36Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î50Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿ÎëÌÚ¤¬¡¢¼«¿È¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï½ªÈ×¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ï6¡Ý1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎEL½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤â´Þ¤á¤¿180Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¡Ö2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Î»î¹ç¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¥»¥ë¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö´Î¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¿ØÃÏ¿¼¤¯¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£Æü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤é¤¬´°¿ë¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤òÅ¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¡¢¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ç¤Î¼éÈ÷ÉéÃ´¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢Á°¿ÈÂç²ñ¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ¤â¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê¸½¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÍâ2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È16¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ë¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊUEFA¤ÎÂç²ñ¤Ç¡Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£Èó¾ï¤ËÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤À¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤âÂ³¤±¡¢º£²ó¤Î¡È°Î¶È¡É¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£²æ¡¹¤ÏÁ°¿Ê¤·Â³¤±¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤òÍÊ¤¹¤ë¥²¥ó¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ò2Àï¹ç·×5¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ò3¡Ý0¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢¥»¥ë¥¿¤ÎËÜµòÃÏ¤Ø¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç¤â¡¢33Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½FW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤â´Þ¤á¤¿180Ê¬´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¡Ö2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Àè½µ¤Î»î¹ç¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£Æü¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¥»¥ë¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö´Î¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¿ØÃÏ¿¼¤¯¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£Æü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢2»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤é¤¬´°¿ë¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤òÅ¨¿Ø¤Ø²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¡¢¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Ç¤Î¼éÈ÷ÉéÃ´¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢Á°¿ÈÂç²ñ¤ÎUEFA¥«¥Ã¥×¤â´Þ¤á¤Æ¤â¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¡Ê¸½¡§¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÍâ2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È16¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àª¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ë¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊUEFA¤ÎÂç²ñ¤Ç¡Ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£Èó¾ï¤ËÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤À¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤âÂ³¤±¡¢º£²ó¤Î¡È°Î¶È¡É¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤ò»ß¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼¡¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£²æ¡¹¤ÏÁ°¿Ê¤·Â³¤±¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡×
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¬¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£