●17日(金)は雲が厚み増す 夕方～夜は一部にわか雨も

●あす18日(土)も午前中心に所々にわか雨

●日曜は日ざしタップリの陽気で再び夏日続出も

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天気の移り変わりが早く、今朝は西から気圧の谷の雲が西日本に迫ってきています。県内も薄い雲が広がり始めました。





この雲の中で今夜にかけて東シナ海方面で低気圧が発生する見込みです。





きょう17日(金)の県内は、日中は時間とともに雲が厚みを増していくでしょう。夕方から夜にかけて少しにわか雨の所もあるため、お出かけの際は折り畳み傘を持っておくと安心です。





あす18日(土)も、夜明け前～昼頃にかけての午前中心に所々にわか雨の可能性があります。ただし先日のようなしっかり降る雨にまではならず、午後以降は天気は持ち直していく見通しです。





きょう17日(金)の県内は、午前中は少し薄日が差すことはありますが、だんだん雲は厚みを増し、夕方から夜は少しにわか雨の所も。お洗濯は早めに取り掛かり、洗濯物が乾いたら早めに取り込むなどの心がけをお願いします。





雲が増えてきますが、それでも、ある程度の紫外線は雲を突き抜けて地面に届いてきます。お肌が敏感な方など、しっかり対策を心がけましょう。





日ざし控えめですが日中の気温は広く20度を超え、昼間は上着なしで快適に過ごせそうです。





あす18日(土)土曜日は、午前中心ににわか雨の所がありますが、午後は徐々に明るい空が戻っていき、あさって19日(日)は、また日ざしタップリの陽気になるでしょう。日ざしシッカリの日曜日は再び最高気温25度に達する夏日の所があるなど、少々汗ばむ暑さの所もある見込みです。来週も天気は小刻みな周期で変化しますが、気温は5月並みの暖かさの日々。日ざしが出る日は汗ばむ初夏の陽気です。





日本の南の台風4号は発達のピークを過ぎて現在は大型で強い勢力に。このあとは東寄りに進路を変え、日本の東海上で温帯低気圧に変わる、とみられます。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

