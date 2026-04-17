サッカー・J1のヴィッセル神戸は、現地時間16日（日本時間17日未明）、サウジアラビアのジェッダで、アジアクラブナンバー1を競う「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」ファイナルズの準々決勝に臨み、カタールのアル・サッドに、PK戦の末に勝利した。

神戸は、開始早々の6分に先制を許すも、24分に大迫勇也選手のヘディングシュートで同点に追いつく。





1-1で迎えた後半、相手の主軸である元ブラジル代表FWロベルト・フィルミーニョ選手らに立て続けにゴールを献上し、一時は2点をリードされた。

それでも、満田誠選手とジェアン・パトリッキ選手を投入して反撃すると、その2人の連携を経て、74分に井手口陽介選手がゴール。1点差に詰め寄る。



さらに、交代枠をすべて使い切って1点を取りに行くと、実を結んだのは試合終了直前。途中出場の広瀬陸斗選手の右クロスを、ニアサイドに走り込んだ武藤嘉紀選手がヘディングで流し込み、土壇場で3-3の同点に追い付いた。

試合は延長戦に突入するも、決着はつかず。PK戦に持ち込まれると、アル・サッドは3人目が失敗。一方の神戸は5人全員が成功し、結局PKスコア5-4として勝利。2020年以来となるアジアのベスト4に進んだ。

勝ち上がった神戸は、アジアの戦いで2020年以来、2度目のベスト4に進出。現地時間4月20日午後7時15分（日本時間4月21日午前1時15分）から行われる準決勝では、アルアハリ・サウジ（サウジアラビア）とジョホール（マレーシア）の勝者と対戦する。



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神戸・三宮の映画館「OSシネマズミント神戸」では、この試合のパブリックビューイング（PV）が行われ、深夜にもかかわらずファン・サポーター約300人が集結。神戸から遠くサウジアラビアへ声援を送った。武藤選手の劇的同点弾のときや、パトリッキ選手がPKを決めて勝利が決まった際は、立ち上がって喜び合う様子も見られ、試合後は歓喜の笑顔に包まれた。

神戸サポーターは、「会場一体となって盛り上がって、すごくいい雰囲気で見させてもらった。（武藤選手の劇的同点弾は）涙が出るほどうれしかった」「前川選手はすごかった！ 何回もピンチを助けてくれて、自分の中ではMVP！」など、続々と喜びのコメントを寄せた。



そして、「ここからも快進撃と神戸の底力を見せてほしい」」「トロフィーを持って帰ってきて！」「神戸でみんなサポーターは待っているので、頂を取って帰ってきてほしい。またこっちから応援します！」と述べ、チーム、選手たちにエールを送っていた。

なお、今回の勝利を受け、神戸は準決勝のパブリックビューイング開催も前向きに検討するという。