ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１０６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式16日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 48569.83（+106.11 +0.22%）
ナスダック 24131.83（+115.81 +0.48%）
CME日経平均先物 59330（大証終比：-260 -0.44%）
欧州株式16日GMT16:05
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.291（+0.008）
30年債 4.911（+0.013）
期待インフレ率 2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.495（+0.023）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.52（+2.23 +2.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.90（+2.30 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
74740.38（-124.57 -0.17%）
（円建・参考値）
1188万9700円（-19817 -0.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48569.83（+106.11 +0.22%）
ナスダック 24131.83（+115.81 +0.48%）
CME日経平均先物 59330（大証終比：-260 -0.44%）
欧州株式16日GMT16:05
英FT100 10589.99（+30.41 +0.29%）
独DAX 24154.47（+87.77 +0.36%）
仏CAC40 8262.70（-11.87 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.774（+0.012）
10年債 4.291（+0.008）
30年債 4.911（+0.013）
期待インフレ率 2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.011）
英 国 4.847（+0.033）
カナダ 3.495（+0.023）
豪 州 4.955（+0.025）
日 本 2.402（-0.010）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.52（+2.23 +2.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.90（+2.30 +0.05%）
ビットコイン（ドル）
74740.38（-124.57 -0.17%）
（円建・参考値）
1188万9700円（-19817 -0.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ