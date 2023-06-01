NY株式16日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　48569.83（+106.11　+0.22%）
ナスダック　　　24131.83（+115.81　+0.48%）
CME日経平均先物　59330（大証終比：-260　-0.44%）

欧州株式16日GMT16:05
英FT100　 10589.99（+30.41　+0.29%）
独DAX　 24154.47（+87.77　+0.36%）
仏CAC40　 8262.70（-11.87　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.774（+0.012）
10年債　 　4.291（+0.008）
30年債　 　4.911（+0.013）
期待インフレ率　 　2.396（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.011）
英　国　　4.847（+0.033）
カナダ　　3.495（+0.023）
豪　州　　4.955（+0.025）
日　本　　2.402（-0.010）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝93.52（+2.23　+2.44%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4825.90（+2.30　+0.05%）

ビットコイン（ドル）
74740.38（-124.57　-0.17%）
（円建・参考値）
1188万9700円（-19817　-0.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ