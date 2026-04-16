こなれ感バツグン♡ 1枚あると大助かりな「優秀デニムパンツ」着回しコーデ4選

軽やかな気持ちになる春には、淡い色のデニムパンツが欲しくなるもの。そこで今回は、本田紗来とともに、どんなスタイルにもあう「優秀デニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。王道のストレートシルエットで親しみやすい雰囲気をつくってくれるから、出会いの季節に最適なんです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ デニムパンツ 価格をおさえつつ、こなれたスタイルを作れる優秀デニムパンツ。王道のストレートシルエットを選ぶことで、オトナな雰囲気を演出できる。 デニムパンツ 4,990円／UNIQLO

Cordinate ミニスカレイヤードのお目立ちコーデ カジュアルなデニムも、ミニスカートをレイヤードすればしゃれ感がアップ♡ ひとクセの工夫で、目を引くコーデの完成！ デニムパンツは着回し。トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi ミニスカート 3,999円／H＆M スエードバッグ 9,900円／MURUA ハートバッグチャーム 2,530円、フラワーバッグチャーム 2,530円／ともにGOLDY スニーカー 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate グレー×ブルーの知的ガールコーデ トップスのグレー＆淡いブルーデニムが相性抜群。ラフなデニムで親しみやすさを出しつつ、知的で落ち着いた雰囲気に♡ デニムパンツは着回し。トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi パールネックレス 28,600円／グリン（ビームス公式オンラインショップ） バッグ 3,490円／神戸レタス スニーカー 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ガーリー仕立ての甘党スタイル ピンク＆フリルは、ガーリーさんの大好物♡ シンプルなデニムでバランスを取って、話しかけやすいオーラを演出して。 デニムパンツは着回し。カーディガン（バラクラバつきカーディガン）10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）キャミワンピース 12,650円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）バッグ 3,490円／神戸レタス リボンパンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate シュシュで華やか♡ リラックスコーデ オーバーサイズのパーカとストレートデニムで、気負わない自然体をアピール♡ 大きめシュシュの乙女チックな可愛さでまわりとの差別化もできる◎。 デニムパンツは着回し。トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi ジップフーディ 6,990円／Gap シュシュ 2,750円／フリークスストア（フリークスストア渋谷） 着回し1POINT♡ 手首にシュシュでNOT地味見え メンズライクなパーカはもちろん便利だけど、ただ羽織るだけではフツーな印象。あか抜けたいなら、大きめシュシュを手首につけてみて。コーデがふわっと華やぐこと間違いなし！ 撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来