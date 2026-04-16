M!LK、話題の2曲パフォーマンス 吉田仁人はナビゲーター就任【4月23日放送「STAR」出演アーティスト】
【モデルプレス＝2026/04/16】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、4月23日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【写真】話題沸騰5人組アイドルの裏側 Snow Manとのエピソードも
「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM!LKは今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の2曲をパフォーマンスする。
メジャーデビュー5周年イヤーとなった2025年、世界33都市で50万人を動員、日本人アーティスト史上最大級の規模となる世界ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”」や自身初のドームツアー「Ado DOME TOUR 2025『よだか』」を成功裏に終えたAdoが登場。その勢いはとどまることを知らず、2026年7月には日産スタジアム公演を控えるAdoが、自身初の自伝的小説をもとに作詞、作曲を手がけた楽曲「ビバリウム」を歌い上げる。
霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場する。霜降り明星として、2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」と「M-1グランプリ」で優勝し、その地位を確立すると、豊かな表現力と親しみやすいキャラクターで、バラエティー番組『新しいカギ』などのテレビ番組、ラジオ、YouTubeなど幅広く活躍。2025年10月に、“石川晟也”としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。3月25日にリリースした2ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を2025年達成した、日本発グローバルグループ&TEAMが登場。4月21日発売の3rdEPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
「U.S.A.」が爆発的なヒットを記録し、「日本レコード大賞」や「NHK紅白歌合戦」にも出演するなど日本中を席巻。老若男女から愛されるDA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
「令和でも大人気！！2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡（ふうび）した楽曲をランキング方式で公開。誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。果たしてどんな楽曲がランクインしているのか。
そして、ドラマや映画、バラエティー番組に引っ張りだこのNEWSのメンバー・増田貴久も登場。抜群の歌唱力でファンを魅了し、自身のカバーヒストリーをまとめた待望のフルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM!LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのかが見どころとなっている。（modelpress編集部）
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◆M!LK＆Adoら豪華アーティスト登場
「イイじゃん」がSNSでの総再生回数29億回を突破する快挙を達成。続いてリリースした「好きすぎて滅！」もTikTokなどのSNSでダンスや音源が拡散し音楽チャートでも上位に。楽曲をリリースする度に快進撃を続けるM!LKは今話題の「好きすぎて滅！」と「爆裂愛してる」の2曲をパフォーマンスする。
霜降り明星のせいやが“アーティスト・石川晟也”として登場する。霜降り明星として、2018年に「ytv漫才新人賞決定戦」と「M-1グランプリ」で優勝し、その地位を確立すると、豊かな表現力と親しみやすいキャラクターで、バラエティー番組『新しいカギ』などのテレビ番組、ラジオ、YouTubeなど幅広く活躍。2025年10月に、“石川晟也”としてアーティストとしての活動を始め、配信シングル「オカンのLINE」でデビュー。3月25日にリリースした2ndシングルの「パパランパンプッシュ」を披露する。
そして、2022年12月にデビューして以降、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進し続け、日本と韓国でそれぞれミリオン出荷を達成するという“日本アーティスト史上初”の快挙を2025年達成した、日本発グローバルグループ&TEAMが登場。4月21日発売の3rdEPより、「We on Fire」をパフォーマンスする。
「U.S.A.」が爆発的なヒットを記録し、「日本レコード大賞」や「NHK紅白歌合戦」にも出演するなど日本中を席巻。老若男女から愛されるDA PUMPは、m.c.A・Tが1995年にリリースした楽曲「SUPER HAPPY」をm.c.A・T自身が歌詞とトラックをリアレンジした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」を披露する。
◆増田貴久、中島みゆきの名曲をカバー
「令和でも大人気！！2000年代ソング」と題し、2000年代に一世を風靡（ふうび）した楽曲をランキング方式で公開。誰もが聞いたことのある名曲たちをたっぷり紹介していく。果たしてどんな楽曲がランクインしているのか。
そして、ドラマや映画、バラエティー番組に引っ張りだこのNEWSのメンバー・増田貴久も登場。抜群の歌唱力でファンを魅了し、自身のカバーヒストリーをまとめた待望のフルカバーアルバム『増田貴久のカバー』を4月8日にリリースし、全国5都市を巡る単独ツアー『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を開催中の増田が、カバーアルバムにも収録されている中島みゆきの名曲「銀の龍の背に乗って」を歌唱する。
◆吉田仁人、STARナビゲーター就任
MC上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、M!LK・吉田仁人が就任。その誠実なキャラクターでM!LKのリーダーを務める吉田が、果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのかが見どころとなっている。（modelpress編集部）
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